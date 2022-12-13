ОПЕК повысила прогноз по росту нефтедобычи в России на 26 тыс. баррелей в сутки

Добыча жидких углеводородов в России в 2022 году увеличится по сравнению с прошлым годом на 160 тыс. баррелей в сутки (б/с), до среднего уровня 11,0 млн б/с, прогнозирует ОПЕК в своем ежемесячном отчете. Это значение пересмотрено на 26 тыс. б/с в сторону повышения по сравнению с оценкой предыдущего месяца.

Пересмотр произошел в основном из-за более высокого объема производства в октябре и более высоких, чем ожидалось, предварительных данных по производству в ноябре, поясняет ОПЕК.

Прогнозируется, что в 2023 году добыча жидких углеводородов в России снизится на 0,85 млн б/с и составит в среднем 10,1 млн б/с, не изменившись по сравнению с предыдущей оценкой. «Следует отметить, что прогноз по нефти в России остается в высокой степени неопределенности»,— отмечает ОПЕК.

Добыча жидких углеводородов в России в октябре снизилась в месячном исчислении на 15 тыс. б/с и составила в среднем 11,1 млн б/с. Это включает 9,7 млн б/с сырой нефти и 1,3 млн б/с широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и конденсата. Предварительная оценка добычи сырой нефти в России в ноябре показывает рост в месячном исчислении на 96 тыс. б/с, до среднего уровня 9,8 млн б/с, в то время как ожидается снижение примерно на 22 тыс. б/с для ШФЛУ и конденсата.

Президент России Владимир Путин 9 декабря допустил сокращение добычи нефти в качестве ответа на потолок цен. Потолок цен на нефть стран ЕС, G7 и Австралии вступил в силу 5 декабря. 4 декабря в ОПЕК+ решили не сокращать добычу сырья в ответ на потолок цен.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «ОПЕК+ долго раскачивается».

Мария Федотова