Прием первоклассников в нижегородскую «Школу 800» начнется 6 марта

Администрация «Школы 800» в Нижнем Новгороде объявила правила приема учеников в первые и вторые классы на 2023/2024 учебный год. Набор откроется 6 марта. Прием будет проходить на общих условиях, отказать смогут только из-за отсутствия свободных мест. Сколько детей будет набрано, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для жителей домов около корпуса в Верхних Печерах и второклассников, которые живут рядом и учатся в школах №22 и №103, будут предусмотрены дополнительные места.

Для зачисления в школу с 6 марта можно будет зарегистрироваться на сайте, создать личный кабинет, забронировать время для визита и лично отнести удостоверяющие личность документы в учебное заведение.

Учебные корпуса «Школы 800» начало строить ООО ПКК «Просвещение» летом 2020 года. Срок сдачи неоднократно переносился, к началу 2023 года сдан только корпус в Верхних Печерах. Учебный процесс там планируют начать в феврале. Корпуса в Автозаводском и Сормовском районах намерены открыть летом.

Анастасия Еремина