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В «Школе 800» стартует набор учеников 2-8 классов на текущий учебный год

АНОО «Школа 800» в Нижнем Новгороде с 16 января по 17 февраля проведет прием учеников на 2022-2023 учебный год, сообщает правительство Нижегородской области. В текущем учебном году в образовательное учреждение будут зачислены школьники 2-8 классов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Процедура зачисления будет проходит в несколько этапов. В начальную школу планируется принять 225 ребят, в основную школу – 300 детей.

Родителям учеников со 2 по 4 классов нужно создать личный кабинет на сайте школы, забронировать дату и время для подачи документов и лично принести оригиналы в приемную комиссию для зачисления. Запись будет открыта, пока места не кончатся.

Учеников 5-8 классов будут набирать в обычные классы и в классы с углубленным изучением предметов: математики, русского и английского языков в 5-6 классах и математики, русского, английского языков и физики в 7-8 классах. Чтобы попасть в эти классы, детям предстоит пройти конкурс портфолио, предоставить данные об успеваемости и документы, подтверждающие участие во Всероссийской олимпиаде школьников и Научной конференции учащихся (НОУ) за 2021-2022 учебный год. Только после успешного прохождения двух этапов – конкурса портфолио и вступительных испытаний – можно будет подать в приемную комиссию пакет документов для зачисления ребенка.

Чтобы перевести ребенка в обычный класс «Школы 800» из другого учреждения, потребуется только личное дело и заявление от самого ученика или его родителей.

Обучение в «Школе 800» организуется по триместрам, а не по четвертям. Старт учебного процесса запланирован на 27 февраля. За неделю до начала обучения в школе проведут адаптационные мероприятия, которые продлятся до 20 марта. Подробные правила приема опубликованы на официальном сайте «Школы 800».

Андрей Репин

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