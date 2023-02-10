Воздушное пространство Молдавии нарушила летевшая на Украину ракета

Минобороны Молдавии подтвердило, что воздушное пространство страны было нарушено ракетой. Ракета пролетела над городами Мокра в Приднестровском районе и Косауць Сорокского района. Она направлялась в сторону Украины. В связи с инцидентом в МИД Молдавии вызвали российского посла. Кремль не стал комментировать информацию о нарушении воздушного пространства.

«Ответственные структуры учреждения обнаружили в 10.18 (11.18 мск) ракету, которая пересекла воздушное пространство Молдавии над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косауць Сорокского района. Ракета направлялась в сторону Украины»,— сообщили в Минобороны Молдавии.

Незадолго до этого главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время сегодняшнего ракетного обстрела Украины две российские ракеты пересекли границы Молдовы и Румынии, после чего снова вошли в воздушное пространство Украины. По его словам, эти ракеты были запущены из акватории Черного моря, и их специально не стали сбивать. Министерство обороны Румынии заявило, что информация о пересечении двух российских ракет воздушного пространства Румынии не подтверждена.

«Нет, не мог бы это прокомментировать. Это связано непосредственно с самой специальной военной операцией, это вопросы Минобороны»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

10 октября МИД Молдавии сообщил, что воздушное пространство их страны было нарушено российскими ракетами, запущенными в сторону Украины. 31 октября в Молдавии упали обломки ракеты, сбитой украинской системой ПВО.

Анастасия Ларина