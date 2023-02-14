Количество заболевших COVID19 в Омской области за неделю выросло на 70%

В Омской области за прошедшую неделю было зарегистрировано 777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Рост к предыдущей неделе составил 71,5%, сообщило областное управление Роспотребнадзора. Умерли за этот период от ковида семь человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что год назад также отмечался подъем заболеваемости коронавирусом, при этом ежедневно регистрировалось более 2 тыс. случаев заражения.

В целом, как отметили в Роспотребнадзоре, в регионе показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за последнюю неделю составил 62,4 на 10 тыс. населения, что на 30,6% ниже эпидемического порога и на 6,4% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели.

Ранее о росте заболеваемости коронавирусом сообщалось в Красноярском крае и в Новосибирской области. Вчера Роспотребнадзор Красноярского края сообщил о выявлении первого случая заболевания новым штаммом коронавируса, получившим название «кракен».

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Оксана Павлова