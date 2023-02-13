Штамм «кракен» впервые выявлен в Красноярском крае

В Красноярском крае выявлен первый заболевший с новым штаммом коронавируса, получившим название «кракен». Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

«Первый случай инфицирования был выявлен у 33-летней жительницы региона. Заболевание протекает в легкой форме»,– рассказал господин Горяев. По его словам, дополнительные противоэпидемические меры в Красноярском крае вводиться не будут.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале февраля Роспотребнадзор сообщал о первом случае заражения «кракеном» в соседней с Красноярским краем Республики Тыва.

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Валерий Лавский