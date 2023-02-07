Количество заболевших коронавирусом в Красноярском крае выросло за неделю почти в два раза

В Красноярском крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Такой диагноз был установлен за неделю более 600 жителям региона. «По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост числа заболевших COVID-19 в 1,7 раз», - сказал глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

В тоже время он отметил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае осталась на уровне прошлой недели. Всего за последние семь дней зарегистрировано более 15 тыс. заболевших. «В регионе продолжают циркулировать вирусы не гриппозной (парагрипп, метапневмовмрусы, РС-вирусы, риновирусы) и гриппозной (вирус гриппа A (H1N1), гриппа В) этиологии», - сказал господин Горяев.

Накануне о росте заболеваемости коронавирусом сообщило управление Роспотребнадзора Новосибирской области. «Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за неделю выявлено 413, что больше предшествующей недели на 2,7%. Коэффициент распространения больше единицы», - сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

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Оксана Павлова