В коалицию по поставкам танков Leopard Украине вошли 8 стран

НАТО нужно не только предоставлять Украине оружие, но и обеспечивать промышленную помощь стране в долгосрочной перспективе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он сообщил, что в коалицию по поставкам Киеву танков Leopard вошли восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ллойд Остин

Фото: Johanna Geron, Reuters Ллойд Остин

Фото: Johanna Geron, Reuters

Сегодня, 14 февраля, в Брюсселе проходит встреча глав оборонных ведомств стран НАТО. Господин Ллойд отметил, что цель альянса — «не только в том, чтобы передавать технику, но и в том, чтобы обеспечивать военные возможности на долгий срок». «Мы обсудим промышленные инициативы, которые помогут поддержать нашу помощь Украине в долгосрочной перспективе»,— рассказал министр (цитата по ТАСС).

В январе власти Германии разрешили другим странам отправлять Украине находящиеся у них немецкие танки Leopard. Сам Берлин анонсировал поставку ВСУ 14 танков. По данным ABC, 12 стран готовы поставить Киеву в общей сложности 100 танков Leopard 2. Вчера, 13 февраля, украинских военных начали обучать управлять этими танками в Германии.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер