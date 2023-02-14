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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 356-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 14 февраля

МОК рекомендовал коалиции стран не требовать недопуска россиян и белорусов на Игры-2024. Польша разочарована предварительным вариантом десятого пакета санкций против России. По данным The Washington Post, США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:10. США сообщили Украине, что у них нет свободных ракет ATACMS, чтобы без ущерба боеготовности вооруженных сил страны передать их Киеву — Politico.

8:52. Глава администрации Байконура (находится в Казахстане) установил денежные выплаты в размере 260 тыс. руб. для жителей, участвующих в российской спецоперации на территории Украины — постановление от 7 февраля.

8:27. По данным Der Spiegel, МОК рекомендовал коалиции стран не требовать недопуска России и Белоруссии на Игры-2024. Немецкая конфедерация олимпийских видов спорта сообщила, что письмо не получала, передает Suddeutsche Zeitung. По данным Dagbladet, Норвежская спортивная конфедерация также не получала такого письма.

8:25. Польша разочарована предварительным вариантом десятого пакета антироссийских санкций, рассказал посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:21. Администрация президента США Джо Байдена допускает отправку Украине истребителей, этот вопрос министры обороны стран НАТО обсудят сегодня в Брюсселе — Financial Times.

8:19. По словам Антонио Таяни, страна никогда не объявляла России войну. «У нас проблема с руководством, но не с народом»,— сказал он.

8:19. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни: страна не будет возражать против создания специального трибунала за действия России на Украине.

8:17. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что 13 февраля был подбит истребитель Су-24, на котором он до этого совершал вылет, пилот «совершил чудо, приземлил горящую машину».

8:15. Американские чиновники во время визита на Украину заявили о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией, наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территории до начала переговоров — The Washington Post.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 355-й

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