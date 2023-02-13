Украинских военных начали обучать управлять танками Leopard 2 в Германии

Представитель министерства обороны Германии Надине Клюгер сообщила, что сегодня, 13 февраля, на военном полигоне в городе Мюнстер началось обучение военнослужащих ВСУ управлению танком Leopard 2. Оно продлится до конца марта, добавила госпожа Клюгер.

Как сообщал журнал Der Spiegel со ссылкой на источники, обучение украинских военных пройдет в ускоренном режиме и продлится от 6 до 8 недель. Издание отметило, что обычно подготовка занимает несколько лет. 2 февраля газета Financial Times, ссылаясь на источники, писала, что в рамках учебной миссии планируется обучить 30 тыс. украинских военных.

25 января Германия объявила о поставках ВСУ 14 танков Leopard 2 и разрешила другим европейским странам реэкспорт танков на Украину. По информации ABC, ВСУ могут получить около 100 танков Leopard 2 от 12 стран. По оценке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, страна получит до 140 современных западных танков в качестве «первой волны» помощи.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов