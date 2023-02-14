Депутаты профильного комитета заксобрания поддержали отмену прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово

Комитет по госполитике, законодательству и местному самоуправлению заксобрания Новосибирской области рекомендовал отменить прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. Это решение поддержали пятеро членов комитета, двое – представители КПРФ – высказались против.

В конце января Общественная плата региона предложила отменить прямые выборы главы Новосибирска и заменить их конкурсом, эта инициатива по внесению изменений в региональное законодательство поступила на рассмотрение в облпарламент. В начале февраля депутаты на закрытом совещании рассмотрели ее. По данным «Ъ-Сибирь», большинство высказались за конкурсные процедуры.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пока воздерживается от комментариев по этому вопросу. Глава Кольцово Николай Красников на прошлой неделе поддержал идею отмены прямых выборов глав муниципалитетов в регионе. «Сегодня, мне кажется, есть чрезвычайно важное обстоятельство, которое должно хотя бы временно примирить разные модели (выборов мэра.– «Ъ»), – это те вызовы, которые сейчас поставлены перед Россией. Мне кажется, чрезвычайно важно сейчас, чтобы власть была вертикально солидарна, поскольку мы и спецоперацию проводим и спецпериод какой-то растянутый на несколько лет будем проходить. Поэтому, я бы сказал, расслабленности, если не говорить о расхлябанности, власти на каких-то узлах не должно быть»,– сказал он.

Новосибирск остается одним из шести в России и самым крупным региональным центром, где сохраняются прямые выборы мэра. В 2014-м и 2019 году победу на них одержал представитель КПРФ Анатолий Локоть. В первый раз он набрал 43,75% голосов при явке 32,6%, во второй — 50,25% при явке 20,7%. Срок полномочий мэра истекает в 2024 году. Единоросс Николай Красников возглавляет Кольцово с начала 1990-х годов. На этот пост он избирался семь раз

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Оксана Павлова