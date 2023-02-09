Мэр новосибирского наукограда Кольцово высказался за отмену прямых выборов мэров

Мэр наукограда Кольцово в Новосибирской области Николай Красников поддержал идею отмены оставшихся прямых выборов глав муниципалитетов в регионе. Свое мнение он высказал в ходе онлайн-конференции «Ключевые тенденции и факторы унификации системы местного управления в субъектах РФ в рамках электорального цикла 2023-2024 г.г.».

Конференцию провела федеральная экспертная сеть «Клуб регионов». Она состоялась 9 февраля.

«Сегодня, мне кажется, есть чрезвычайно важное обстоятельство, которое должно хотя бы временно примирить разные модели (выборов мэра.– «Ъ»), – это те вызовы, которые сейчас поставлены перед Россией. Мне кажется, чрезвычайно важно сейчас, чтобы власть была вертикально солидарна, поскольку мы и спецоперацию проводим и спецпериод какой-то растянутый на несколько лет будем проходить. Поэтому, я бы сказал, расслабленности, если не говорить о расхлябанности, власти на каких-то узлах не должно быть»,– сказал Николай Красников.

При этом, по мнению мэра наукограда с населением около 22 тыс. человек, система с прямыми выборами может быть вполне эффективна, прежде всего, в небольших муниципалитетах. «Наверное, мы могли быть известным исключением, подтверждающим правило в этой ситуации, но мы (власти Кольцово.– «Ъ») даже на этом сейчас не настаиваем»,– добавил он.

Новосибирск и Кольцово остаются двумя муниципалитетами в Новосибирской области, где пока сохраняются прямые выборы мэров. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в законодательное собрание региона внесен законопроект об их отмене. Комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рассмотрит его 14 февраля.

Единоросс Николай Красников возглавляет Кольцово с начала 1990-х годов. На этот пост он избирался семь раз.

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Валерий Лавский