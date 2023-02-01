Прямые выборы свернули в заксобрание

Депутаты заксобрания Новосибирской области на закрытом совещании обсудили инициативу Общественной палаты, предложившей заменить прямые выборы мэра Новосибирска конкурсными процедурами. Обращение палаты поступило в облпарламент на прошлой неделе. По словам одного из участников обсуждения, большинство выступавших увидели преимущество в конкурсе. С 2014 года город возглавляет коммунист Анатолий Локоть. Политологи считают, что отмена прямых выборов мэра Новосибирска может осложнить избирательную кампанию новосибирского губернатора Андрея Травникова, если тот пойдет на второй срок.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заменить прямые выборы мэра Новосибирска на конкурс предложила Общественная палата региона

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Заменить прямые выборы мэра Новосибирска на конкурс предложила Общественная палата региона

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

В новосибирском заксобрании 31 января прошло парламентское совещание о «совершенствовании моделей формирования органов местного самоуправления муниципальных образований» в регионе. Речь на закрытом совещании шла о целесообразности замены прямых выборов мэра Новосибирска на конкурс. С такой инициативой выступила Общественная палата (ОП) Новосибирской области.

Новосибирск остается одним из шести в России и самым крупным региональным центром, где сохраняются прямые выборы мэра. В 2014-м и 2019 году победу на них одержал представитель КПРФ Анатолий Локоть. В первый раз он набрал 43,75% голосов при явке 32,6%, во второй — 50,25% при явке 20,7%. Срок полномочий мэра истекает в 2024 году.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в начале этого года все 13 комиссий ОП пришли к единому мнению о целесообразности отмены прямых выборов. 26 января совет ОП подвел итоги обсуждения. «Система конкурсного назначения в нынешней политической, экономической ситуации позволяет более оперативно управлять, формировать эффективную команду. Она в большей мере гарантирует, что к руководству придет профессиональный управленец»,— сказала председатель ОП Галина Гриднева. Палата направила в заксобрание предложение внести в региональное законодательство соответствующие изменения.

Депутатское совещание провел председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, член фракции «Единой России» Игорь Умербаев. «Обсудили ходатайство совета Общественной палаты, обменялись аргументами, мнениями. Это рабочая встреча без формирования какого-либо итогового вывода, заключения или рекомендации»,— рассказал он „Ъ-Сибирь“ о статусе мероприятия. По его мнению, в ходе обсуждения «кто-то из депутатов, может быть, укрепился в своей позиции, а кто-то, может, изменил свое мнение».

Руководитель фракции КПРФ Владимир Карпов в беседе с „Ъ-Сибирь“ сказал, что прошедшее мероприятие — «пока черновой набросок». В дальнейшем, по его словам, пройдет обсуждение инициативы ОП во фракциях и на заседаниях комитетов. Сам господин Карпов выступил на совещании с изложением своей личной позиции, но в чем она состоит, отказался комментировать.

В руководстве ОП также не стали говорить о прошедшем заседании. Председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо сказала, что присутствовала на совещании как «представитель правоприменительного органа». Еще один участник мероприятия рассказал „Ъ-Сибирь“, что на заседании были высказаны аргументы как в пользу введения конкурса, так и в поддержку прямых выборов, но первых было заметно больше.

Однозначную позицию из числа парламентских партий по вопросу отмены прямых выборов главы Новосибирска заняла «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В своем заявлении, опубликованном 30 января, председатель партии Сергей Миронов отметил, что «выборы — это прямая связь между властью и обществом, обрыв которой сегодня крайне опасен».

Большинство же основных политических сил региона пока не делали официальных заявлений, касающихся своего отношения к идее отмены прямых выборов мэра Новосибирска. На заседании совета ОП 26 января спикер горсовета единоросс Сергей Асанцев предположил, что новая модель организации власти позволит городу быстрее «развиваться и двигаться дальше». «Для такого мегаполиса, как Новосибирск, конкурсное назначение главы — перспективная модель для решения актуальных задач стратегического развития всех сфер и направлений»,— записал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ от «Единой России» Олег Иванинский. С другой стороны, депутат заксобрания и один из ветеранов новосибирской политики единоросс Николай Мочалин высказался в местной прессе за сохранение прямых выборов.

Не делали официальных заявлений и новосибирские коммунисты. В пресс-службе обкома КПРФ не ответили на запрос „Ъ-Сибирь“. Вице-спикер новосибирского горсовета от КПРФ Антон Тыртышный сообщил „Ъ-Сибирь“, что лично он является сторонником сохранения прямых выборов. В конце декабря прошлого года Анатолий Локоть говорил журналистам, что пока не готов рассуждать на эту тему. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в сентябре 2019 года Анатолий Локоть, переизбравшийся на второй срок, заявил о намерении «сделать все», чтобы сохранить прямые выборы, а в начале 2020 года он предложил закрепить прямые выборы глав крупных городов поправкой в Конституции России.

«КПРФ сама не может для себя правильно принять решение. Не могут посчитать, выгодно это (отмена прямых выборов.— „Ъ“) или не выгодно»,— прокомментировал ситуацию политолог Владимир Леонтьев. По его словам, новосибирским коммунистам необходимо согласовать свою позицию с руководством партии, а также учитывать взаимоотношения мэра-коммуниста Анатолия Локотя и губернатора-единоросса Андрея Травникова. «Также и „Единая Россия“ не до конца в связи с общей обстановкой уверена в своих силах»,— добавил господин Леонтьев. В «Минченко консалтинг» считают, что отмена прямых выборов мэра Новосибирска способна осложнить новую избирательную кампанию новосибирского губернатора Андрея Травникова, срок полномочий которого истекает в сентябре 2023 года. «Непростыми будут губернаторские выборы в Новосибирской области, где КПРФ почти одержала победу в Новосибирске (ГД-2021) и сильны элитные конфликты у Андрея Травникова как с местными группами влияния, так и с федеральными акторами. И эта конфликтность может лишь обостриться из-за возможной отмены прямых выборов мэра»,— говорится в исследовании компании «Госсовет 2.0».

В дальнейшем предложение Общественной палаты рассмотрит профильный комитет заксобрания по госполитике. В планах областного парламента указано, что ближайшее заседание комитета запланировано на 14 февраля. Его повестка пока не утверждена.

Валерий Лавский