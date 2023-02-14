Враги сожгли родную гавань

Совет директоров VK Company Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО), одобрил возможность редомициляции (перенос компании из одной юрисдикции в другую) в Россию. Компания объясняет это усилением фокуса на российских пользователях и инвесторах: в 2022 году VK продала международный игровой бизнес, а зарубежный инвестхолдинг Prosus вышел из ее капитала. Эксперты отмечают, что сообщение о готовности сменить юрисдикцию вышло в тот же день, когда министры финансов стран ЕС должны одобрить включение БВО и России в список «налоговых гаваней».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

VK сообщила, что совет директоров ее структуры VK Company Limited одобрил возможность перевода юрлица с Британских Виргинских Островов в Россию. Решение было принято 13 февраля, в пресс-релизе компании оно связывается с ростом российских держателей ценных бумаг, а также с тем, что «подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России».

Решению предшествовали изменения в бизнесе VK, произошедшие вследствие военной операции России на Украине. В частности, в сентябре VK продала свое международное игровое подразделение My.Games управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве, в декабре My.Games объявило об уходе с российского рынка (см. «Ъ» от 15 декабря 2022 года). В ноябре VK объявила, что инвесткомпания Prosus безвозмездно передала VK свою долю (25,9%) в российском холдинге, после чего доля была продана структуре под руководством старшего вице-президента VK по инвестициям и развитию бизнеса Александра Айвазова.

VK сообщила о возможности редомициляции сегодня, в день, когда Совет министров финансов ЕС должен одобрить включение Британских Виргинских Островов, России, Маршалловых Островов и Коста-Рики в список несотрудничающих юрисдикций. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров допускает, что решение компании может быть связано именно с этим, и напоминает, что БВО включены и в российский перечень «недружественных государств».

В случае редомициляции VK, по мнению господина Захарова, получит новые возможности привлечения финансирования внутри РФ.

«Нельзя исключать, что для аспектов деятельности компании, связанных с финансированием и выплатами акционерам, может быть решающим, чтобы структура находилась в российской юрисдикции»,— считает он.

Регистрация структуры VK на БВО давала возможность привлечения иностранного финансирования, говорит аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «VK, вероятно, была одной из наиболее успешных российских компаний в плане вывода бизнеса на международные рынки, но только пока у нее было игровое подразделение My.Games». Теперь, по его мнению, «отпала необходимость держать на БВО офис и юристов».

Господин Делицын, однако, отмечает, что в сообщении VK не упоминается возможность закрытия VK Company Limited, таким образом, структура может продолжить работу в другом статусе.

Расписки VK Company Limited на Мосбирже после сообщения компании продавались по 505 руб., к 11:30 их цена составила 493,40 руб. (+2,28% к уровню 13 февраля). Торги бумагами VK на Лондонской фондовой бирже, как и бумагами других компаний с российскими корнями, остановлены с 3 марта 2022 года. Из-за этого в марте текущего года наступает право требования досрочного погашения облигаций; к 10 ноября VK выкупила около 55% от общего объема выпуска бондов.

Юрий Литвиненко