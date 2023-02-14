Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Враги сожгли родную гавань

VK допустила перевод структуры в Россию в преддверии решения ЕС

Совет директоров VK Company Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО), одобрил возможность редомициляции (перенос компании из одной юрисдикции в другую) в Россию. Компания объясняет это усилением фокуса на российских пользователях и инвесторах: в 2022 году VK продала международный игровой бизнес, а зарубежный инвестхолдинг Prosus вышел из ее капитала. Эксперты отмечают, что сообщение о готовности сменить юрисдикцию вышло в тот же день, когда министры финансов стран ЕС должны одобрить включение БВО и России в список «налоговых гаваней».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

VK сообщила, что совет директоров ее структуры VK Company Limited одобрил возможность перевода юрлица с Британских Виргинских Островов в Россию. Решение было принято 13 февраля, в пресс-релизе компании оно связывается с ростом российских держателей ценных бумаг, а также с тем, что «подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России».

Решению предшествовали изменения в бизнесе VK, произошедшие вследствие военной операции России на Украине. В частности, в сентябре VK продала свое международное игровое подразделение My.Games управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве, в декабре My.Games объявило об уходе с российского рынка (см. «Ъ» от 15 декабря 2022 года). В ноябре VK объявила, что инвесткомпания Prosus безвозмездно передала VK свою долю (25,9%) в российском холдинге, после чего доля была продана структуре под руководством старшего вице-президента VK по инвестициям и развитию бизнеса Александра Айвазова.

VK сообщила о возможности редомициляции сегодня, в день, когда Совет министров финансов ЕС должен одобрить включение Британских Виргинских Островов, России, Маршалловых Островов и Коста-Рики в список несотрудничающих юрисдикций. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров допускает, что решение компании может быть связано именно с этим, и напоминает, что БВО включены и в российский перечень «недружественных государств».

В случае редомициляции VK, по мнению господина Захарова, получит новые возможности привлечения финансирования внутри РФ.

«Нельзя исключать, что для аспектов деятельности компании, связанных с финансированием и выплатами акционерам, может быть решающим, чтобы структура находилась в российской юрисдикции»,— считает он.

Какие отрасли и активы могут подпасть под очередные санкции ЕС

Регистрация структуры VK на БВО давала возможность привлечения иностранного финансирования, говорит аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «VK, вероятно, была одной из наиболее успешных российских компаний в плане вывода бизнеса на международные рынки, но только пока у нее было игровое подразделение My.Games». Теперь, по его мнению, «отпала необходимость держать на БВО офис и юристов».

Господин Делицын, однако, отмечает, что в сообщении VK не упоминается возможность закрытия VK Company Limited, таким образом, структура может продолжить работу в другом статусе.

Расписки VK Company Limited на Мосбирже после сообщения компании продавались по 505 руб., к 11:30 их цена составила 493,40 руб. (+2,28% к уровню 13 февраля). Торги бумагами VK на Лондонской фондовой бирже, как и бумагами других компаний с российскими корнями, остановлены с 3 марта 2022 года. Из-за этого в марте текущего года наступает право требования досрочного погашения облигаций; к 10 ноября VK выкупила около 55% от общего объема выпуска бондов.

Юрий Литвиненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...