Навстречу северной Innova

Игровой холдинг My.Games, который VK продал управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве, объявил о выделении российского бизнеса. Новая компания Astrum Entertainment войдет в СП с Innova — дистрибутором онлайн-игр, который, по данным “Ъ”, с сентября принадлежит фонду GEM Capital. Участники рынка полагают, что развитием СП займутся выходцы из VK, которые могут привлечь холдинг к дистрибуции зарубежных игр от Innova через VK Play. Сам же My.Games полностью покинет Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Холдинг My.Games объявил об отделении части бизнеса, генерирующей выручку на российском рынке, и формировании на ее основе издателя Astrum Entertainment. Новая структура получит от My.Games права на издание и работу игр в РФ, команды, вовлеченные в работу над ними, а также войдет в СП с игровой компанией Innova.

Сам холдинг My.Games планирует прекратить деятельность в России в ближайшие месяцы и «усилить работу с новыми партнерами» с Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. Условия, на которых My.Games выходит из бизнеса в России, не раскрываются. Innova будет контролировать и управлять СП с Astrum Entertainment, в его портфолио войдут в том числе игры, которые до последнего момента в РФ развивал My.Games: Warface, Perfect World, «Аллоды Онлайн» и т. п.

My.Games занимается разработкой и дистрибуцией видеоигр. После начала военных действий на Украине VK, которому ранее принадлежал My.Games, создал новую площадку VK Play. В сентябре VK продал My.Games Александру Чачаве за $642 млн. (см. “Ъ” от 27 сентября). Но ООО «Май Геймз», все еще принадлежит VK, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В VK сообщили “Ъ”, что сделка «находится на регистрации в ФНС», а холдинг не участвует в операционной деятельности My.Games.

Innova была основана в 2006 году Арменом Гаспаряном, Георгием Чумбуридзе, Олегом Самбикиным и Василием Медведевым. Компания специализируется на дистрибуции многопользовательских онлайн-игр, в частности Lineage II, Blade & Soul и Ragnarok. Ей принадлежит онлайн-платформа «Фогейм». Выручка ООО «Иннова дистрибьюшен» в 2020 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 668,4 млн руб., чистая прибыль — 67 млн руб.

В марте 2021 года Innova купила шведская Enad Global 7 (EG7), однако в сентябре 2022 года EG7 объявила о продаже актива кипрской Games Mobile ST LTD минимум за €21 млн с условием, что EG7 получит до 30% от выручки с дальнейшей перепродажи Innova в течение пяти лет.

Два источника “Ъ” на рынке утверждают, что сейчас Innova фактически принадлежит фонду GEM Capital бывшего топ-менеджера «Газпрома» Анатолия Паллия.

Как рассказал “Ъ” уже бывший директор по проектам Innova Иван Мороз, месяц назад компанию «на фоне слухов о предстоящей смене вектора развития покинул весь руководящий состав». В Innova и GEM Capital “Ъ” не ответили.

Текущая экспертиза менеджмента Innova «не сильнее, чем у My.Games», полагает владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев: «Трудно представить, как My.Games и Astrum Entertainment удастся развиваться в разных направлениях, менеджмент и экспертизу невозможно клонировать». Стратегические амбиции сторон станут понятней «после того, как будет известен список операционных управленцев», добавил господин Махтиев.

Учреждение СП, по мнению собеседника “Ъ” в отрасли,— «попытка создать монополию в дистрибуции игр на российском рынке».

Он считает, что СП займется зарубежными онлайн-играми (вывод на российский рынок, адаптация, обслуживание), а дистрибуцию возьмет на себя VK Play: «Не исключено, что часть топ-менеджмента, которая была в My.Games, когда компания входила в VK, появится в СП». С тем, что СП будет распространять игры через площадки VK Play, согласен и источник “Ъ”, близкий к одной из крупных игровых студий. «Будучи формально не связанным с VK, который сейчас из-за санкций находится в зоне турбулентности, СП сможет получать права на издательство зарубежных игр».

My.Games, у которого работает более десять студий по миру, сейчас «важно максимально дистанцироваться от России, чтобы сохранить возможность продавать свои продукты за рубежом и в целом не потерять международный рынок», полагает собеседник “Ъ”. По аналогичному пути (см. “Ъ” от 16 ноября) пошла Wargamming, которая разрабатывает и издает World of Tanks.

Юрий Литвиненко, Никита Королев