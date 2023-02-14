Роспотребнадзор предупредил о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 и гриппом

За прошлую неделю в России было выявлено 78,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Это на 30% больше, чем неделей ранее, сообщил Роспотребнадзор. Преобладающим штаммом остается «омикрон».

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 5%, до более чем 1 млн случаев. Преобладающими остаются вирусы гриппа, на которые приходится 53% случаев. «Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы»,— добавили в ведомстве.

Заболеваемость коронавирусом в России растет с декабря 2022 года. При этом смертность от COVID-19 с начала года стабильно снижается. 7 февраля Роспотребнадзор сообщил об активизации пандемии коронавируса.

Подробности — в материале «Ъ» «Коронавирус стремится к бессмертию».

Лаура Кеффер