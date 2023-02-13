Коронавирус стремится к бессмертию

Заболеваемость коронавирусом в России растет пятую неделю подряд. За последние семь дней показатель прироста увеличился на 30,5%. При этом смертность от COVID-19 все это время стабильно снижается. Так, за прошедшую неделю в стране из-за коронавируса умерли 272 человека, что стало минимумом с середины октября 2020 года. Впрочем, эксперты, с которыми поговорил “Ъ”, отмечают, что пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями все еще в зоне риска тяжелого течения, и ждать сокращения числа госпитализаций пока не приходится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 54 случая и возрос в сравнении с предыдущей семидневкой на 30,5%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Уточняется, что рост отмечен в 74 субъектах РФ. При этом в 21 регионе темпы выше, чем в среднем по стране. Неделей ранее власти докладывали об увеличении показателя заболеваемости на 32,7%, он составлял 41,4 случая на 100 тыс. населения. Таким образом, эпидемиологическая обстановка в России ухудшается пятую неделю подряд.

Среднесуточные показатели выросли за прошедший месяц более чем в два раза: в понедельник оперштаб сообщил об 11 006 новых заболевших, а в середине января выявляли около 5 тыс. заболевших. Выздоровели 13 февраля 6484 человека (на 4,7% меньше, чем днем ранее).

Число госпитализаций ковидных пациентов за прошедшую неделю также выросло по сравнению с предыдущей — на 23,9%, составив 5,7 случая на 100 тыс. населения. В оперштабе отмечают, что в 32 регионах стационарное лечение пациентам с коронавирусом требуется чаще, чем в среднем по России.

Лидеры по числу новых эпизодов COVID-19 — Петербург и Москва. В понедельник в Питере было зафиксировано 68 госпитализаций, 1326 заболевших и пять смертей. В столице 124 госпитализации, 2403 заболевших и 11 смертей. За ними следует Свердловская область. 13 февраля в регионе выявлено 399 случаев коронавируса. При этом еще месяц назад региональный оперштаб фиксировал менее 200 заболевших. А вот число госпитализаций, напротив, сократилось: если еще 17 января в больницы отправили 46 жителей области, то 13 февраля — 5. А в Омской области заболеваемость за последний месяц выросла в семь раз: в минувший понедельник выявлен 141 случай COVID-19, тогда как 16 января был зарегистрирован всего 21 эпизод коронавирусной инфекции.

Рост заболеваемости не отражается на показателях смертности, которая стабильно снижается уже четвертую неделю подряд. За последние семь дней в стране из-за коронавируса умерли 272 человека, что стало минимумом с середины октября 2020 года.

Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник отмечает, что эпидобстановка по ОРВИ, включая грипп и новую коронавирусную инфекцию, «действительно нестабильна». По ее словам, уровень заболеваемости превысил еженедельный эпидпорог в среднем на 7%, однако «поводов для паники нет». Эксперт указывает, что сейчас почти все медучреждения оперативно проводят специальную диагностику случаев тяжелого течения лабораторно подтвержденного гриппа, в том числе свиного, и все они сохраняют чувствительность к основным этиотропным препаратам — осельтамивиру и занамивиру. «Если говорить о COVID-19, согласно поступившей информации в системе надзора за гриппом и ОРВИ, по результатам ПЦР-анализа клинических материалов от 10 517 больных новый коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен в 901 (8,6%) случае — это не много в сравнении с цифрами, которые были в разгар эпидемии,— говорит госпожа Темник.— В целом в феврале традиционно заболеваемость растет. Так всегда было с гриппом, так будет и с новыми респираторными вирусами. Для этого есть все предпосылки: организм "устает" от зимы и ослабевает, повышается восприимчивость к инфекциям из-за снижения защитных сил, в сухом из-за отопления воздухе инфекция легче передается аэрозольным путем, влияют перепады температуры».

Главный врач одной из клиник сети «Ниармедик», терапевт Анна Рыбакова обращает внимание, что тяжелое течение коронавируса все еще отмечается у людей пожилого возраста в связи с отягощающими факторами — хроническими патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

«Учитывая структуру заболеваемости в РФ и возрастной состав населения, можно предположить, что это не снизит рост заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций»,— полагает госпожа Рыбакова.

На эту проблему указывают в министерстве здравоохранения Самарской области. В регионе, по данным ведомства, ежедневно в стационары поступает около 50 новых пациентов с COVID-19. Преимущественно это представители старшего поколения и пациенты с хроническими заболеваниями. «Инфицирование COVID-19 приводит к изменению системы свертывания крови, к усугублению имеющихся болезней, к развитию острых жизнеугрожающих состояний — инфарктов и инсультов,— рассказал министр здравоохранения области Армен Бенян.— Мы видим, что у пациентов старшего возраста пока не снижается процент осложнений и даже неблагоприятных исходов. Около 6% из всех госпитализированных находятся в реанимациях под наблюдением врачей».

В целом, резюмирует Анна Рыбакова, говорить о том, что коронавирус стал обычной сезонной ОРВИ, пока не приходится, поскольку нет достоверного эпидемиологического подтверждения, что в летний период заболеваемость снижается. «Если опираться на данные ВОЗ, то думаю, это (превращение коронавируса в сезонную инфекцию. – “Ъ”.) можно будет предположить через год после завершения пандемии»,— заключает госпожа Рыбакова.

Наталья Костарнова; Андрей Сазонов, Самара