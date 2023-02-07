Роспотребнадзор сообщил об активизации пандемии коронавируса

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в стране активизировалась пандемия COVID-19. За неделю, по данным ведомства, показатель заболеваемости вырос почти на 33%.

«На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тыс. новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 33% по сравнению с предыдущей неделей»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По состоянию на 6 февраля в базу VGARus загрузили более 231 тыс. геномных последовательностей вируса. Преобладающими последние две недели остаются геноварианты штамма «омикрон».

За последние сутки, по официальным данным, в России выявили 7615 случаев заражения коронавирусом, 43 человека умерли. Всего за пандемию было выявлено около 22 млн случаев COVID-19, скончались 395 тыс. человек.

Тем временем заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю выросла по сравнению с предыдущей на 11%. Общее количество заболевших превысило 1 млн человек.