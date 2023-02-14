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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Сербии потребовал доказать участие сербов в дестабилизации в Молдавии

Глава МИД Сербии и первый вице-премьер Ивица Дачич потребовал от молдавских госорганов представить доказательства того, что сербы причастны к попыткам дестабилизации в Молдавии. Накануне молдавский президент Майя Санду заявила, что подтвердились данные Украины о планах России по дестабилизации ситуации в Молдавии. В противоправных действиях также якобы должны участвовать граждане Белоруссии, Сербии и Черногории.

По словам господина Дачича, «на международной арене есть много примеров фейковых новостей», но Сербия не допустит нанесения ущерба своей репутации и интересам, а также дружественным отношениям с Молдавией. «Мы требуем, чтобы молдавские власти срочно представили всю имеющуюся у них информацию, потому что мы никогда не получали такого уведомления от Молдовы»,— сказал министр (цитата по агентству Tanjug).

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Евросовете сказал, что украинская разведка перехватила план России по «разрушению демократического порядка» в Молдавии. Вчера, 13 февраля, госпожа Санду сообщила на брифинге, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя. Она обвинила в попытке совершения диверсий ряд оппозиционных сил, в том числе оппозиционную партию «Шор». В партии в ответ обвинили Майю Санду в попытке узурпации.

Подробности — в материале «Ъ» «Переворотный момент».

Лаура Кеффер

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