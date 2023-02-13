Молдавская оппозиция обвинила президента Майю Санду в попытке узурпации

Вице-председатель молдавской партии «Шор» Марина Таубер заявила, что президент республики Майя Санду пытается узурпировать власть. Так госпожа Таубер прокомментировала слова госпожи Санду о том, что в Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя, в связи с чем надо расширить полномочия Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур. «Гражданский конгресс» обвинил президента в том, что она насаждает истерику и террор вместо предложений по объединению общества, а Блок коммунистов и социалистов (БКС) обвинил Майю Санду во втягивании Молдавии в конфликт на Украине.

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Вице-председатель «Шор» назвала это заявление «ясной попыткой узурпировать власть в стране». «За нами не стоят ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель, а только граждане Молдавии»,— сказала Марина Таубер на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит «разрушение демократического порядка» в Молдавии.

«Не инициативные мирные предложения, способные объединить общество на двух берегах Днестра, а очередную истерику»,— прокомментировали слова госпожи Санду в «Гражданском конгрессе» (цитата по Sputnik Молдова).

«БКС категорически осуждает безответственное заявление президента Майи Санду, сделанное в ходе брифинга 13 февраля 2023 г, согласно которому РФ будет готовить дестабилизацию Республики Молдова с привлечением “военнообученных диверсантов”»,— заявили в БКС. Президент на брифинге заявила, что цель «диверсий состоит в том, чтобы свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России» (цитата по ТАСС).

Госпожа Таубер отметила, что громкое заявление президента Молдавии состоялось на фоне готовящиеся акции протеста, которая пройдет 19 февраля. Представитель «Шор» призвала все оппозиционные партии поддержать митинг.

Партия «Шор» проводит акции протеста с сентября 2022 года, власти Молдавии тем временем пытаются партию запретить. Лидером партии «Шор» является бизнесмен Илан Шор, которого в Молдавии обвиняют в незаконном выводе из трех молдавских банков в 2014 году $1 млрд.

Поводом для протестов послужили высокие цены на энергоносители и продукты питания. В 2022 году протестующие требовали отставки президента, правительства, а также роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Подробнее о политической ситуации в стране читайте в публикации «Ъ» «Вся власть советнику!»

Мария Федотова