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Коммерсантъ FM
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WSJ: США модифицировали дальность HIMARS перед отправкой на Украину

США втайне от украинского руководства модифицировали реактивные системы залпового огня HIMARS для сокращения дальности cтрельбы. Это было сделано для того, чтобы ВСУ не смогли использовать реактивные системы для поражения целей на территории России, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным собеседников издания, подобная мера нужна также для предотвращения эффективного запуска баллистических ракет ATACMS с помощью имеющихся у ВСУ установок. Представители Пентагона, Белого дома и ВСУ отказались комментировать данные информаторов WSJ.

В июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не планирует поставлять Украине ракеты ATACMS, дальность стрельбы у которых составляет около 300 км. В октябре источники WSJ в Конгрессе США пояснили, что это обусловлено разногласиями в американском руководстве относительно потенциальных ударов ВСУ по Крыму.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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