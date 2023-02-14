Италия не будет выступать против создания спецтрибунала против России

Рим не будет возражать против создания специального трибунала за действия России на Украине, заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Он обвинил российское руководство в военных преступлениях.

«Если будет трибунал ad hoc (специальный трибунал.— "Ъ"), мы не против»,— сказал господин Таяни (цитата по агентству Ansa). Он отметил, что Рим никогда не отправлял оружие для нанесения ударов по российским территориям. «Мы никогда не объявляли войну России. У нас проблема с руководством, но не с народом»,— добавил министр.

Страны Евросоюза уже много месяцев обсуждают создание специального трибунала против России за ее действия на Украине после ввода войск 24 февраля 2022 года. Кремль заранее называл потенциальное создание трибунала нелегитимным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале февраля объявила о создании «международного центра преследования за преступление агрессии на Украине».

На прошлой неделе бывший премьер Италии, лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, «ничего бы не произошло», если бы он прекратил атаки на республики Донбасса.

Леонид Уварчев