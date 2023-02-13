Берлускони раскритиковал Зеленского и предложил США дать Украине деньги в обмен на прекращение огня

Бывший премьер Италии, лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, «ничего бы не произошло», если бы он прекратил атаки на республики Донбасса. Господин Берлускони также предложил США дать Украине деньги на восстановление только при условии прекращения огня.

«Если бы я был премьер-министром, я бы не поехал разговаривать с Зеленским, потому мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина»,— сказал господин Берлускони после голосования на региональных выборах в его родной области Ломбардия (цитата по il Messaggero).

Экс-премьер Италии считает, что президент США Джо Байден должен «взять Зеленского и сказать ему: "По окончании войны в твоем распоряжении будет план Маршалла по восстановлению Украины"». По мнению господина Берлускони, мера может предполагать поддержку на $6–9 млрд при условии, что господин Зеленский «прикажет прекратить огонь и что с завтрашнего дня мы больше не дадим вам долларов и не дадим вам больше оружия». «Только такое могло убедить этого господина достичь прекращения огня»,— добавил итальянский политик.

Экс-премьер Италии в апреле 2022 года обвинял Россию в военных преступлениях. Он заявлял, что разочарован в президенте Владимире Путине, с которым ранее поддерживал дружеские отношения. Позже он призывал Европу выдвинуть предложения по мирному урегулированию и убедить Украину принять «вопросы Путина». Сильвио Берлускони в январе 2023 года выражал сожаление насчет отсутствия плана по урегулированию российско-украинского конфликта. По его мнению, такой план предлагал только папа римский.

Леонид Уварчев