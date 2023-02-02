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Коммерсантъ FM
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В Гааге создадут международный центр по расследованию военных преступлений на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании «международного центра преследования за преступление агрессии на Украине». Такое заявление госпожа фон дер Ляйен сделала в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Ее слова приводятся на сайте ЕК.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

«Россия должна понести ответственность в судах за свои гнусные преступления. Прокуроры Украины и Евросоюза (ЕС) уже работают вместе, собирают доказательства. В качестве первого шага я рад сообщить, что в Гааге будет создан Международный центр судебного преследования за преступление агрессии в Украине. Этот центр будет координировать сбор доказательств. Он будет включен в состав совместной следственной группы под патронажем Eurojust (специальное юридическое агентство ЕС.— "Ъ")»,— сказала она.

Идея создания международного трибунала по Украине обсуждается с октября 2022 года, когда парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об объявлении политического режима в России «террористическим», а также о необходимости создать международный трибунал. Это решение поддержала Парламентская ассамблея ООН. В Кремле назвали создание трибунала нелегитимным.

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев сегодня, 2 февраля. Завтра, 3 февраля, она проведет заседание с правительством Украины в преддверии саммита ЕС—Украина. Вместе с главой ЕК в Киев прибыли 14 еврокомиссаров и руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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