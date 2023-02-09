Поднебесная не в приоритете

Выступая в Конгрессе, президент США Джо Байден представил последнюю версию ответа на вопрос, какая угроза для Америки главная — российская или китайская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Речь «О положении страны» — современный аналог докладов советских генсеков на партийных съездах — должна была стать главным событием начала года. Однако история с китайским аэростатом изрядно спутала президенту карты. Она поставила Америку перед почти гамлетовским вопросом: «Сбить или не сбить?» и что со всем этим делать дальше.

Появились утечки, что президентская команда переписывает речь, чтобы заострить китайскую тему. Многие были убеждены, что про КНР Джо Байден теперь скажет что-то грозное, проведет переоценку угроз, поставив на первое место китайскую и только на второе — российскую.

Отражением этих настроений стала публикация в Politico, в которой говорилось о возникших в Европе опасениях, что история с аэростатом может отвлечь внимание США от России. «Вашингтон будет какое-то время занят Пекином. Это плохие новости для ЕС, потому что Россия по-прежнему является главной проблемой»,— выразил свои опасения на условиях анонимности европейский дипломат. В Европе, рвущей экономические связи с Россией, но дорожащей сотрудничеством с Китаем, побаивались, что США потребуют от союзников включиться в войну санкций и с Китаем.

Однако Джо Байден в своей речи упомянул историю с аэростатом один-единственный раз, да и то вскользь. Он сообщил о стремлении к конкуренции, а не к конфликту с Пекином.

В целом выступление Джо Байдена показало: в приоритете угроз для США ничего не изменилось. Глава Белого дома назвал операцию на Украине «испытанием на века — испытанием для Америки, испытанием для мира». «Америка объединена в поддержке Украины»,— заявил Джо Байден.

В Китае и Европе теперь вздохнут с облегчением: лобовое столкновение двух крупнейших экономик мира вроде как отменяется или на худой конец откладывается. Однако этого не смогут сделать республиканские оппоненты президента. Они не забывают, что Китай — стратегический соперник Америки, в долгосрочной перспективе представляющий для нее едва ли не экзистенциальную угрозу. Впрочем, почему в долгосрочной? Буквально на днях глава командования воздушной мобильности ВВС США Майк Минихан предсказал военный конфликт с КНР в 2025 году. Учитывая это, попытка Джо Байдена успокоить взбудораженную Америку заявлением о том, что США будут и дальше строить с Китаем прагматичные отношения, работая на тех направлениях, на которых интересы двух стран близки или даже совпадают, будет воспринята значительной частью электората как еще одно проявление слабости и неадекватности президента.

Президентские выборы 2024 года не за горами. Республиканцы получили долгоиграющую историю, несопоставимую по резонансу с историей про секретные материалы в гараже Джо Байдена. И они наверняка по полной воспользуются этим королевским подарком. Теперь попытки Джо Байдена примириться с Китаем будут работать против президента.

Выборы не так чтобы очень далеки — о них в США уже напряженно думают не только политики, но и рядовые избиратели. И очень многие из них будут видеть на своем горизонте несбиваемый шар «китайской угрозы».

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”