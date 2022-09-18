Революция дров

В центре Кишинева 18 сентября состоялся массовый антиправительственный митинг. Его организатор — беглый молдавский бизнесмен Илан Шор — обещает превратить акцию в бессрочный протест и добиться отставки президента страны Майи Санду. В Москве дают понять, что готовы видеть в господине Шоре партнера. Спецкор “Ъ” Владимир Соловьев считает, что с такими партнерами и враги не нужны.

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Квартал в центре молдавской столицы, где друг напротив друга стоят здания парламента и администрации президента, заполнился людьми ближе к 16:00. Человек 15–20 держали плакаты с лозунгами «Меняю Санду на дрова», «Нет политике энергомора!», «Нет холодной зиме!», «Санду нам не президент!». В толпе преобладали люди пенсионного возраста, а женщин было больше, чем мужчин.

Собраться в воскресенье призвал граждан молдавский бизнесмен и политик Илан Шор, возглавляющий партию «Шор». Сам он сейчас в Молдавии не живет.

С лета 2019 года Илан Шор находится в Израиле, куда спешно уехал, опасаясь, что на родине его посадят в тюрьму: предприниматель является фигурантом уголовного дела как один из организаторов незаконной схемы по выводу из трех молдавских банков $1 млрд в 2014 году.

Расстояние не мешает Илану Шору активно участвовать в молдавской политике. Воскресная акция стала не первым протестом, который он организовал дистанционно. Господин Шор обещал, что теперь протест будет бессрочным и закончится он тогда, когда президент Майя Санду уйдет в отставку вместе с правительством.

Предприниматель и его сторонники по партии «Шор» (парламентская фракция партии состоит из шести депутатов, всего в парламенте 101 депутат) обвиняют власть в том, что она не способна управлять страной, является «марионеточным западным режимом» и рассорилась с Россией в ущерб интересам страны.

В России, власти которой в 2015 году запретили Илану Шору въезд на шесть лет в связи с тем, что он представляет угрозу национальной безопасности, теперь сменили в его отношении гнев на милость. Самого бизнесмена, впрочем, в Москве пока не принимают, но поддерживают.

С молдавскими депутатами от его партии недавно встречался глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. 9 сентября он принимал их в Госдуме, а 14 сентября написал Илану Шору письмо с предложением снова встретиться и вместе составить «дорожную карту» решения таких вопросов, как получение «специальной цены на газ» и разрешение ситуации с поставками на российский рынок сельхозпродукции из Молдавии. Россельхознадзор, напомним, в августе ввел ограничения на поставки молдавской сельхозпродукции, объяснив это тем, что в ней были выявлены «опасные карантинные объекты».

На тему газа «шоровцы» напирали больше всего, обвиняя Майю Санду, что это из-за нее Молдавия вынуждена покупать в России газ по высокой цене.

Сейчас она составляет $1800 за тысячу кубометров, что действительно много для бедной республики. Дорогое топливо по цепочке повлекло рост цен на продукты и другие товары.

— Моя пенсия — 1500 леев ($77.— “Ъ”). Покупать дрова, платить за газ, платить за свет тяжело. И лучше не будет,— жаловалась “Ъ” участница митинга из города Страшены, представившаяся Зинаидой.— Мы хотим, чтобы Шор пришел к власти. Он сможет нам обеспечить хорошую жизнь. Если он будет — у нас все будет.

Василий Ботнару, приехавший протестовать в Кишинев из Новых Анен, объяснял:

— Мы пришли сюда за справедливостью. Нужно снять президента Майю Санду, потому что она ничего не дала нам. Мы получаем 1200 леев ($61) пенсии. Как нам жить?

Василий Ботнару в руке держал флаг Молдавии. И таких, как он, в толпе было много. Это должно было продемонстрировать, что протест не партийный, а всенародный. Но с последним вышла проблема. Организаторы митинга подавали в мэрию заявку на участие 50 тыс. человек, а уже во время протеста со сцены объявили о том, что собрать удалось 40 тыс. протестующих. Это выглядело сильным преувеличением. По оценкам полиции, обычно склонной преуменьшать масштабы протестов, в центре Кишинева собрались 6,5 тыс. Эта оценка была больше похожа на правду.

Илан Шор выступил перед участниками митинга по видеосвязи.

— У нас два выбора: упасть на колени или бороться до конца. Я пойду до конца. Мы будем протестовать до тех пор, пока не будут организованы честные досрочные парламентские выборы,— вещал политик из далекого Израиля.

Он заверил, что власть сменится, когда на улицы выйдут 100 тыс. человек.

— Я объявляю, что отныне каждое воскресенье мы будем организовывать массовые протесты, пока не добьемся отставки и досрочных выборов. Сегодня на улицы вышли более 40 тыс. человек, но число манифестантов достигнет 100 тыс.,— уверен господин Шор.

В конце митинга протестующие объявили: в центре столицы они основывают палаточный «Город свободы» и установили перед парламентом 40 двухместных туристических палаток. Полиция им в этом препятствовать не стала.