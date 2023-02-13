Девелоперы остались при своем

Воронежский «Домостроительный комбинат», несмотря на снижение объемов ввода многоквартирного жилья в 2022 году, остался лидером Черноземья по этому показателю. Компания, следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), единственная сдала более 200 тыс. кв. м. Вторым в макрорегионе стал воронежский «Выбор» со 177 тыс. Остальные застройщики сдали менее 100 тыс. Третьей стала работающая в Липецке и Орле ГК ОДСК с 94 тыс. (ввод при этом был только в Орле). Участники рынка снижение показателей объяснили переносом сдачи объектов и началом новых. В 2023 году эксперты ожидают снижения спроса на квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Черноземье все еще продолжается рост объемов сдаваемого жилья, а доля многоэтажек в нем почти не меняется

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Черноземье все еще продолжается рост объемов сдаваемого жилья, а доля многоэтажек в нем почти не меняется

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале февраля Единый ресурс застройщиков представил окончательный топ компаний по вводу жилья в 2022 году. Данные учитывают площади жилых помещений в объектах, имеющих опубликованные проектные декларации. Информация дополнительно была сверена с девелоперами, уточнили «Ъ-Черноземье» в ЕРЗ.

По итогам года крупнейшим застройщиком Воронежской области и всего Черноземья остался «Домостроительный комбинат» (ДСК). Его объем ввода в сравнении с 2021 годом снизился на 20,6 тыс. кв. м до 221,3 тыс. (в РФ занял 22-е место). Второй по объемам ввода в субъекте и макрорегионе стала компания «Выбор». Она увеличила сдачу на 5,1 тыс. кв. м до 177,7 тыс. (27-е место в РФ). Годом ранее ДСК ввел более 250 тыс., а «Выбор» — более 215 тыс. кв. м жилья. Оба застройщика в 2022-м восстанавливали объекты в республиках Донбасса. Кроме того, «Выбор», по сообщению регионального Союза строителей, возводит жилье в Мариуполе: в конце года был сдан один девятиэтажный дом площадью 7,8 тыс. кв. м, а на февраль запланирован ввод еще двух таких объектов.

На третьем месте в Воронежской области осталась ГК «Развитие». Ее ввод вырос в 1,6 раза до 90,2 тыс. кв. м. По этому показателю группа стала четвертой в Черноземье и 71-й в РФ. Еще один местный застройщик «ЖБИ2-инвест» сдал 52,6 тыс. Компания увеличила показатель в 5,7 раза, причем в 2021 году все 9,2 тыс. были введены девелопером в Липецке.

Еще четыре воронежских застройщика сдали более 20 тыс. кв. м. Среди них — ГК «Инстеп». Она благодаря работе в соседних регионах стала пятой в Черноземье (89-й в РФ) с совокупным вводом 73,6 тыс. кв. м. В Воронеже ГК сдала 20,5 тыс. (на 1,3 тыс. меньше, чем годом ранее), в Курске сократила объем в три раза до 14,6 тыс., в Липецке — увеличила в полтора раза, до 38,5 тыс. кв. м.

В Белгородской области единственным застройщиком, сдавшим более 20 тыс. кв. м, стала ГК «Трансюжстрой». Она увеличила ввод в 2,4 раза до 21,9 тыс. и поднялась в регионе с шестого на первое место. Прежний лидер — СК «Оникс» — снизил показатель в семь раз до 2,3 тыс. и оказался на 12-й строчке. Еще три застройщика сдали более 10 тыс. кв. м.

Лидером по вводу в Курской области стал новичок рейтинга — «Промгранит» с 22,6 тыс. кв. м. На втором месте оказался «Инстеп». Третье место с 6,9 тыс. занял еще один новичок рынка — «Инвест-строй».

В Липецкой области первым по вводу стал «Инстеп». Вторую строчку заняла местная ГК «Глобус групп», сдавшая 27,7 тыс. кв. м (годом ранее у нее ввода не было). Третьим стал «Спецфундаментстрой» с 21,6 тыс. кв. м. Прежний лидер — ГК «Реймстройсервис» — снизил ввод в 5,6 раза до 10 тыс. кв. м. Из местного рейтинга совсем исчезла ГК ОДСК, которая в 2021 году сдала в Липецке 44,7 тыс. кв. м. Впрочем, ОДСК осталась лидером в родной Орловской области. Здесь ГК увеличила ввод в 1,7 раза до 94,5 тыс. кв. м. Застройщик стал третьим в Черноземье и 66-м в России. Еще три местных застройщика ввели более 10 тыс. кв. м.

В Тамбовской области первое место по-прежнему занимает СК «Жупиков», которая почти удвоила ввод до 44,3 тыс. кв. м. Еще три застройщика сдали более 10 тыс. В том числе с четвертого на второе место поднялся банкротящийся «Козерог» с 16,9 тыс. кв. м.

Гендиректор ДСК Андрей Соболев рассказал «Ъ-Черноземье», что снижение объемов ввода связано с переносом сдачи трех домов с четвертого квартала прошлого года. «Регион плановых показателей по вводу достиг и без них»,— добавил господин Соболев. По его словам, в 2023 году ДСК планирует сдать около 280 тыс. кв. м.

В пресс-службе «Выбора» заверили «Ъ-Черноземье», что работа компании на присоединенных территориях не сказалась на вводе жилья в Воронеже. Раскрывать планы по объемам на этот год там отказались, пообещав в скором времени анонс нескольких новых проектов.

Крупные объемы ввода в Липецке были связаны с санаторской деятельностью ОДСК по достройке домов для 2 тыс. семей, напомнили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГК. Эта работа шла 2,5 года (сдано более 90 тыс. кв. м) и завершилась в 2021 году. В прошлом году ГК приступила к строительству своего жилкомплекса «Геометрия». Увеличение показателя в Орле в ГК связали с завершением нескольких проектов. Там подчеркнули, что земельный банк и мощности «позволяют только увеличивать объемы ввода». В 2023 году планируется сдать около 100 тыс. кв. м жилья. «Правление компании ставит амбициозные планы по выходу на совокупный объем ввода во всех регионах присутствия на уровне 300 тыс. ежегодно, начиная с 2026 года»,— добавил гендиректор ГК Александр Рогачев.

В пресс-службе «Развития» рост ввода объяснили «Ъ-Черноземье» достройкой многих заложенных ранее жилкомплексов на более чем на 3,5 тыс. квартир. В этом году ГК планирует сдать 16 объектов общей площадью около 300 тыс. кв. м.

Директор по организационному развитию «Инстепа» Денис Захаров заверил «Ъ-Черноземье», что программа застройки сокращена не была: «Уменьшение цифр ввода жилья в Курске носит чисто технический характер. Обычно мы вводим значимую часть своих объектов в декабре, но в прошлом году сдача одного проекта была поставлена в производственном плане на начало февраля 2023-го, так что фактически в этом регионе годовые объемы ввода, можно сказать, составили 35–37 тыс. кв. м». В нынешнем году компания также не планирует снижать объемы ввода жилья. «В Курске на двух площадках планируем ввести порядка 50 тыс. кв. м. В Воронеже предполагаем объем ввода жилья на уровне 20 тыс., а в Липецке запущена площадка на улице Механизаторов. Здесь первый дом планируется к вводу в 2024 году»,— рассказал господин Захаров.

В «Ремстройсервисе» снижение объемов ввода «Ъ-Черноземье» объяснили поздним стартом крупных проектов. «В 2020 году мы ничего нового не заложили, но начали несколько объектов в прошлом году. Срок строительства, как правило, — около двух лет. На этот год запланирована сдача ряда объектов»,— рассказали в компании. Там отметили, что на деятельность застройщиков повлияла ситуация с долгим согласованием и корректировкой зон приаэродромной территории аэропорта Липецка, запрещавшей многоэтажное строительство на большой площади города. В 2023 году компания планирует вернуться к прежним показателям, сдав около 50 тыс. кв. м.

По данным Росстата, всего в Черноземье было сдано 4,8 млн кв. м жилья (на МКД пришлось менее половины — 1,9 млн), что на 17% меньше, чем в 2021 году. Показатель серьезно упал сразу в трех регионах: в Тамбовской области на 47,4%, в Липецкой на 38,8% и в Белгородской на 27,9%.

Глава Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин отметил, что, несмотря на постоянно растущие объемы ввода жилья, строительство многоквартирных домов из года в год остается примерно на одном уровне — около 900 тыс. кв. м. Разброс может составлять от 850 тыс. до 1 млн: «Расхожее представление о том, что строится все больше и больше высоток, неправильное».

«Показатель говорит о том, что спрос и предложение на рынке более-менее сбалансированы. Но сейчас мы вступаем в период, когда спрос снизился, а вслед за ним может снизиться предложение. Это приведет к раскачиванию рынка: с падением спроса падает цена, с падением предложения она растет. В такой ситуации инвесторы вряд ли будут много вкладывать в жилье»,— резюмировал господин Астанин.

Александр Прытков