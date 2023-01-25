У застройщиков пошла текучка

Воронежская ГК «Развитие» остается лидером по объемам текущего жилищного строительства в макрорегионе, выяснил «Ъ-Черноземье» на основе данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) и финансового института развития жилищного строительства «Дом.РФ» по итогам 2022 года. Заявив более 470 тыс. кв. м, застройщик стал единственным представителем Черноземья в топ-30 крупнейших девелоперов. Второй в макрорегионе оказалась — за счет работы в Курской и Липецкой областях — воронежская ГК «Инстеп», при этом ее объемы снизились за год и почти вдвое меньше, чем у «Развития». На третьем и четвертом местах расположились воронежские ДСК и ВДК. Пятой стала орловская ГК ОДСК, представленная и в Липецкой области. Эксперты не видят в снижении объемов текущего строительства тренда, отмечая, что этот показатель отражает разные подходы компаний к ведению деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежской области, как и в целом в Черноземье, в обеих сводках лидирует ГК «Развитие» Сергея Гончарова. По версии ЕРЗ, у нее объемы текущего строительства в начале 2023 года составляют 470,1 тыс. кв. м, что почти 55 тыс. больше прошлогоднего показателя. «Дом.РФ» и вовсе считает, что у ГК объемы превысили 500 тыс.— 506 тыс. (466 тыс. ранее). По данным ЕРЗ, «Развитие» занимает 29-е место в топе застройщиков по этому показателю, «Дом.РФ» ставит компанию на 24-е место.

Вторым в регионе, как и годом ранее, стал Домостроительный комбинат (ДСК, основатель — сенатор Сергей Лукин) со 186 тыс. кв. м. Застройщик снизил показатель на 31 тыс. (по версии ЕРЗ) или на 11 тыс. («Дом.РФ»). При этом в Черноземье компания опустилась со второго на третье место. Во всероссийском топе ЕРЗ ставит ДСК на 88-ю строчку, «Дом.РФ» — на 86-ю.

Разница в данных рейтингов объясняется методиками подсчета. По словам застройщиков, «Дом.РФ» учитывает только те квадратные метры, которые компании заявили в личном кабинете на сайте финансового института. ЕРЗ ориентируется на данные из проектов.

Третьи и четвертые строчки в регионе не изменились. По-прежнему за «Развитием» и ДСК следуют Воронежская девелоперская компания (ВДК, структура группы компаний Евгения Хамина) и «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня. У ВДК объем упал на 31 тыс. кв. м до 146 тыс., у «Выбора» — на 57 тыс. (или на 64 тыс., по данным «Дома.РФ») до 102 тыс.

Пятое место заняла ГК «Проект инвест» Николая Ступина с 80 тыс. кв. м (77 тыс.– «Дом.РФ»). На шестую строчку с пятой опустилась ГК «Еврострой» депутата облдумы Михаила Гусева, строящая 68 тыс. кв. м. Причем более половины этого объема, по данным ЕРЗ, с переносом срока — 46,4 тыс. кв. м.

Улучшила показатели за год ГК «Инстеп» экс-депутата облдумы Анатолия Шмыгалева — с десятого на седьмое место. «Дом.РФ» застройщика на эту строчку ставил и ранее. По версии обоих рейтингов, ГК строит 59 тыс. кв. м. При этом, благодаря своей работе в Курской и Липецкой областях, «Инстеп» стал в рейтинге застройщиков вторым в Черноземье и 74-м в России. В Курской области ГК лидирует по показателю со 118 тыс. (на 68 тыс. больше, чем ранее). В Липецкой области ЕРЗ ставит «Инстеп» на второе место с 45 тыс. (на 2 тыс. больше), «Дом.РФ» — на четвертое с 29 тыс. (на 7 тыс. меньше).

В Белгородской области лидером остался «Трансюжстрой», возводящий 33 тыс. кв. м. На втором месте оказался новичок рейтинга — компания «Веголос» крымского строителя Михаила Чернятина, начавшая в 2022 году возводить жилкомплекс площадью 26 тыс. кв. м.

Помимо «Инстепа», в Курской области большие для региона объемы текущего строительства есть еще у двух компаний. Уступивший лидерство на рынке «Главстрой» Вячеслава Кабацкова и Станислава Лазуткина из местного Железногорска возводит жилья вдвое меньше воронежской ГК — 60 тыс. кв. м (57 тыс. кв. м — «Дом.РФ»). На третьей строчке оказался рязанский «Техзаказстрой» Александра Мамушкина с 41 тыс. кв. м. Показатель у компании не изменился, весь объем идет с переносом срока.

В Липецкой области лидирует местная ГК «Ремстройсервис» Павла Тучкова с 76 тыс. кв. м. По данным ЕРЗ, ранее застройщик был на втором месте, его показатель за год упал на 8 тыс. «Дом.РФ» ставит его лидером, утверждая, что объем вырос на 21 тыс. кв. м. Третье место в обоих рейтингах занял воронежский «ЖБИ2-инвест» Александра Кораблина с 32 тыс. кв. м. «Дом.РФ» вместо «Инстепа» на вторую строчку ставит местный «Строймастер» Вячеслава Старых с 36 тыс. кв. м. ЕРЗ считает его четвертым с 24 тыс. Лидерство потеряла крупная липецкая ГК «Глобус групп», снизившая объем в четыре раза (в 2,5 раза, по оценке «Дома.РФ») до 20 тыс. кв. м.

Первое место на рынке строительства жилья Орловщины по-прежнему занимает ГК ОДСК Александра Рогачева со 110 тыс. кв. м. По ЕРЗ объем группы упал на 20 тыс., по «Дому.РФ» — вырос на 11 тыс. ОДСК также работает в Липецкой области, где намерена построить 242 тыс. кв. м. Пока ГК занимает там девятое место с 14 тыс. кв. м. Стройка в двух регионах поставила ОДСК на пятое место в Черноземье. На второй строчке в Орловской области — «Фортуна» Дмитрия Плясова и Алексея Шалыгина с 31 тыс. кв. м, на третьей — «Зенит» Юрия Волкова с 31 тыс. кв. м. Эти компании поменялись местами.

В Тамбовской области все так же лидирует строительная компания «Жупиков» (основатель — депутат Госдумы Александр Жупиков). При этом ее объем упал на 24 тыс. кв. м до 46 тыс. На втором месте остался «Тамбов бизнес строй» Антона Семибратова с 26 тыс. кв. м. Третью строчку заняла ГК «Спецмонтаж» Алексея Краснобельмова, возводящая 25 тыс. кв. м (22 тыс.– «Дом.РФ»). У ЕРЗ на девятое место с 14,7 тыс. опустился некогда крупный, а сейчас банкротящийся местный застройщик «Козерог». Из рейтинга «Дома.РФ» компания вообще исчезла.

Глава воронежской строительной компании «Квартал» Дмитрий Лукинов полагает, что в нынешних условиях показатели текущего строительства малоинформативны для широкой аудитории. «У каждой компании может быть совершенно логичное объяснение снижения или роста этого показателя, и оно в большинстве случаев не будет указывать на какой-то тренд. Например, у нас объемы почти не изменились, и это говорит об особенностях сегмента рынка, в котором мы работаем, а также о небольшом количестве подходящих земельных участков»,— пояснил господин Лукинов.

По его словам, падение показателя может говорить о том, что застройщик «в определенный период получил меньше разрешений на строительство, чем годом ранее». «Но, возможно, он просто сконцентрировался на определенном объекте, чтобы закончить его в максимально сжатые сроки. Другая компания показала незначительный рост, что может объясняться запланированным освоением давно приобретенных участков. У каждого своя история, и это нормально»,— добавил Дмитрий Лукинов.

Председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин отметил, что куда более важным показателем является объем ввода жилья: «Текущее строительство тоже важно, но эти данные появляются и изменяются после того, как на жилом объекте открываются продажи. Если застройщик продает дом на высокой стадии готовности, эти цифры не отражаются, а если начинает продавать со стадии фундамента, то и объем будет показан больший». Таким образом, заключил эксперт, показатель говорит о том, что компании начинают продажи на разных стадиях строительства.

Александр Прытков, Андрей Цветков