Вино из ЕАЭС просится в рунет

Россию заподозрили в дискриминационных продажах вина через интернет. Эксперимент по онлайн-торговле алкоголем может ограничить интересы других стран Евразийского экономического союза, пишет РБК со ссылкой на письмо Евразийской экономической комиссии в Государственно-правовое управление президента России. Речь идет о дистанционных продажах спиртного, которые предполагается запустить в Москве с ноября 2023-го до 31 июля 2026 года. Минфин разработал законопроект, который разрешит торговать тихими, игристыми и креплеными винами российских производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Страны ЕАЭС в своем отзыве указали, что подобные продажи исключительно российской продукции не соответствуют положениям союзного договора. Но насколько оправдано включать в эксперимент алкоголь из Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии? И реально ли это сделать? Председатель совета директоров группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов пока предлагает оставить все как есть:

«У каждой страны есть право поддержки своих отраслей. За последние четыре года произошли очень большие регуляторные изменения. Мы понимаем, как контролируется российский винный рынок, насколько он прозрачный и отформатированный, особенно на уровне производителя. Но у нас, по сути, нет права использовать зарубежные винные материалы, и существуют строгие регламенты по производству вина в целом. Поэтому эксперимент только на российском вине оправдан.

Наши коллеги из ЕАЭС на данный момент не имеют такой же регуляторики, и допущение их до эксперимента как раз и может стать нарушением конкуренции с другой стороны. Мы поддерживаем эксперимент именно на российском вине, но не исключаем, что это может распространиться и на других производителей. Я не считаю, что это какой-то огромный минус для отечественных виноделов, тем не менее решение справедливое».

Эксперимент по онлайн-продаже вина предполагает, что напиток можно будет заказать через специальный сайт «Почты России», а необходимый объем потребителю доставят через 24 часа. Страны ЕАЭС вряд ли могут обеспечить достаточный объем продукции для этих целей, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз:

«Кто из них может быть заинтересован? Да только Армения. В Казахстане есть небольшое количество виноградников, даже вино есть. Белорусы пытаются что-то там высаживать, даже начали производить коньяк из своего винограда, но это капля в море. При этом и у Армении собственное вино на российском рынке занимает меньше 0,5%. В Россию завозят 1-1,5 млн литров армянского напитка в год при рынке почти в 1 млрд литров. То есть для нас это несерьезный и несущественный вопрос».

Продажи алкоголя из других стран ЕАЭС в дальнейшем могли бы эффективнее бороться с нелегальной продукцией на этом рынке, и речь не только о вине, говорит директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский:

«В той же Армении разрешена онлайн-торговля легальной алкогольной продукцией, как и в Киргизии. Тут же речь идет не только о винодельческой продукции. Например, на территории Белоруссии выпускаются прекрасные яблочные сидры. Поэтому в данном вопросе мы не должны ориентироваться на объемы, которые производятся в тех или иных странах.

В первую очередь нужно принять решение о возможности онлайн-торговли легальной алкогольной продукцией, потому что теневые продажи в интернете растут и развиваются. У нас около 3 тыс. сайтов, которые незаконным образом реализуют эту псевдоалкогольную продукцию только на территории нашей страны. Объемы незаконных продаж в сети сейчас, по разным оценкам, составляют от 3 млрд руб. до 30 млрд руб. в год только на территории Российской Федерации».

Ассоциация компаний интернет-торговли на прошлой неделе предложила легализовать дистанционную продажу алкоголя по QR-кодам. Как следует из письма АКИТ в Совет федерации, сначала человек должен подтвердить личность на «Госуслугах», затем получить код и предъявить его курьеру при доставке товара. Это, как считают авторы обращения, не позволит приобретать спиртное несовершеннолетним.

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Владимир Расулов