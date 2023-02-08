Алкоголь просачивается в онлайн

Россиянам могут разрешить покупать алкоголь онлайн по QR-коду. С предложением легализовать дистанционную продажу спиртного к сенаторам обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В своем письме авторы инициативы описали схему покупки. Сначала человек должен подтвердить личность на «Госуслугах», затем получить QR-код и предъявить его курьеру при доставке товара. Это, как считают в АКИТ, не позволит приобретать алкоголь несовершеннолетним.

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Однако введение QR-кода — мера избыточная, убежден глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский:

«На мой взгляд, этот закон нужно было принять уже давно и не усложнять его техническими подробностями, которые сейчас обсуждаются. Однако боюсь, что верификация через "Госуслуги" может отпугнуть покупателей. Купить спиртное в интернете разными, но не вполне законными способами, например, через доставку, можно и сейчас.

Любое послабление регуляторной системы пойдет на пользу как потребителю, так и производителю. Если задумываться о том, что дети начнут покупать алкоголь в сети, можно прийти к такому выводу — подростки могут найти способ и приобрести все что им нужно и в сети, и в обычном магазине. Сейчас, мне кажется, нужно дать возможность поддержать экономику».

Эксперимент по дистанционной торговле алкоголем в 2023 году должна запустить «Почта России». QR-код при этом не потребуется. Заказ оформляется через официальный сайт, но доставка будет только на следующий день. Ассортимент ограничивается вином отечественного производства.

Если проект онлайн-торговли будет принят в таком виде, он будет направлен на поддержку именно российских виноделен, пояснил GR-директор Сбермаркета Павел Глухов:

«Контролировать возраст можно поэтапно. Клиент сначала проходит верификацию через единый портал "Госуслуг". При получении заказа он подтверждает свою личность с помощью кода, отправленного системой. Это решение позволит предоставить удобный сервис покупателям в полном соответствии с законом. Сегодня российский бизнес имеет все необходимые возможности, инструменты, IT-технологии для обеспечения прозрачности, а, главное, безопасности онлайн-продажи алкогольной продукции.

Важно организовать легальную торговлю дистанционным способом, что позволит сильно сократить объем контрафакта на рынке, ослабить позиции теневых игроков, а также повысить рентабельность онлайн-сервисов и создать условия для дальнейшего роста маркетплейсов».

Несмотря на запрет дистанционной продажи, сейчас объем торговли алкоголем в интернете достигает 3 млрд руб. в год, подсчитали в Минфине. Эксперты же полагают, что реальный оборот в 10 раз больше официальных данных. Купить спиртное с доставкой можно даже на крупных интернет-площадках, например WineStyle.

Ранее «Ведомости» раскрывали схему обхода запрета: формально покупателем является курьер, который оформляет покупку лично. Этот серый рынок за последний год вырос на 40%. Но при легализации онлайн-продаж на эту долю претендуют маркетплейсы, говорит директор по взаимодействию с органами государственной власти сервисов электронной коммерции «Яндекс» Дмитрий Русаков:

«Мы поддерживаем данную инициативу, и технологически все наши сервисы готовы соблюдать необходимые ограничения. Я сейчас говорю о возрасте покупателя или времени продажи алкоголя. Интеграция с государственными сервисами — ЕСИА, ЕГАИС — обеспечит все необходимые меры защиты.

Через ЕСИА можно проверять возраст, а ЕГАИС позволит отслеживать перемещение каждой бутылки алкогольной продукции от производителя до потребителя. Данная мера может стать хорошим стимулом для поддержки отечественных производителей, потому что сейчас они не всегда имеют возможность быть широко представленными, а потребитель не имеет возможности заказать качественную отечественную алкогольную продукцию».

АКИТ ссылается на практику других стран. В Китае, Бразилии, ЮАР, на территории всего Евросоюза, даже в странах, входящих в ЕАЭС, например, в Армении и Киргизии онлайн-торговля спиртным легализована и находится под контролем государства.

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Светлана Белова