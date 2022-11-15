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Коммерсантъ FM
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Чипонезависимость со скидкой

Эксперты оценили микроэлектронный суверенитет РФ в полтриллиона рублей

Хотя в РФ выпускается критичная номенклатура микрочипов, текущих производственных мощностей для покрытия спроса даже в базовом уровне уже не хватает, следует из отчета компании стратегического консалтинга «Яков и партнеры». Для достижения суверенитета в области микроэлектроники РФ необходимы инвестиции в размере 400–500 млрд руб. до 2030 года, это позволит развернуть производство микрочипов в стране в объеме, компенсирующем их дефицит в промышленности. Пока промышленный спрос, по этим оценкам, более чем в три раза превышает фактический объем производства.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Эксперты «Яков и партнеры» (создана в том числе экс-партнерами Mckinsey в РФ) подготовили отчет «Микроэлектроника России: от дефицита к технологической независимости» (“Ъ” ознакомился с документом), в котором представили оценку перезагрузки этой отрасли, необходимой для обеспечения промышленного суверенитета.

В настоящее время доля РФ в мировом объеме производства составляет менее 1%, однако инвестиции в размере 400–500 млрд руб. могут позволить развернуть производство в достаточном объеме и компенсировать острый дефицит в промышленности, полагают эксперты: это первая негосударственная оценка такого рода, она значимо ниже предшествовавших госоценок в 1–2 трлн руб. за несколько лет.

Сейчас в РФ не хватает производственных мощностей для покрытия потребностей в микрочипах даже базового уровня (по техпроцессу 90 нм и более) — текущий спрос на них эксперты оценивают в 30 тыс. пластин в месяц. «В настоящее время в России выпускается критичная номенклатура микрочипов, однако текущих производственных мощностей для покрытия спроса даже в базовом уровне >90 нм не хватает, и существует более чем трехкратный разрыв между спросом со стороны промышленности и фактическим объемом производства»,— говорится в отчете. Более 70% существующих мощностей по производству микрочипов в стране не запущено в эксплуатацию — данный шаг мог бы помочь почти полностью покрыть дефицит. Потенциальная производственная мощность оборудования для производства чипов на базовом уровне (более 90 нм) в РФ составляет 26 тыс. пластин в месяц, фактически используемые мощности позволяют производить всего 8 тыс.

По оценкам «Яков и партнеры», в ближайшие пять лет совокупный спрос на чипы в РФ может вырасти в два раза и достигнуть 60 тыс. пластин в месяц, в 2030–2035 годы — более 100–150 тыс. пластин.

Предыдущие попытки решения проблем через стимулирование госзакупок были в основном неудачными.

Предыдущие подходы к проблеме

Напомним, что правительство давно занято развитием рынка отечественной микроэлектроники, но до сих пор производство чипов власти пытались стимулировать госспросом. С отрасли электронной промышленности начинались идеи внедрения квотирования в госзаказ (см. “Ъ” от 10 июня 2020 года). Но в отсутствие рынка преференции для российских поставщиков вряд ли будут эффективны. Единичные попытки создать производство предпринимались в рамках сквозных проектов — за счет внедрения в государственные АО продукции российской радиоэлектроники и попыток привлечь к процессу бизнес, но компании-заказчики пытались обойти требования из-за высоких рисков поставки некачественной продукции. Санкции стали естественным импульсом для развития импортозамещения в сфере электроники — компании теперь уверенно заинтересованы в появлении местных поставщиков.

Диана Галиева, Венера Петрова

Одним из вызовов является отсутствие в стране собственного фотолитографического оборудования и производства кремниевых пластин. «Для покрытия столь острого дефицита необходимо срочно запустить простаивающие станки по базовому техпроцессу, а также дополнительно обеспечить импорт оборудования из дружественных стран, в том числе рассмотреть закупку бывшего в употреблении оборудования у производителей из стран Юго-Восточной Азии»,— отмечает партнер «Яков и партнеры» и один из соавторов отчета Тигран Саакян. Кооперация со странами ЮВА позволит России наладить выпуск микросхем в базовом сегменте на рубеже 2027–2028 годов, а к 2030 году полностью обеспечить спрос по критичной номенклатуре.

Общие инвестиции для расширения локального производства и субсидирования научно-исследовательских работ могут составить порядка 400–500 млрд руб., половина из которых — бюджетные средства, больше половины инвестиций должно приходиться на капзатраты, модернизацию производственных площадок, а также на создание новых линий по производству чипов и кремниевых пластин в 200 мм. Развить собственные компетенции в разработке и изготовлении не только базовых, но и современных чипов необходимо в долгосрочной перспективе, до 2040 года — достижение этой цели и дальнейшее развитие отрасли потребуют допинвестиций в объеме до 300 млрд руб.

Венера Петрова, Диана Галиева

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