Нет дома без огня

В молдавской столице 16 октября прошел очередной антиправительственный митинг. Его организаторы учредили «Комитет национального спасения», но пока все выглядит так, что им стоит задуматься, как спасти свой бессрочный, но безрезультатный протест от бесславного конца. Финалом последней акции, которая должна была напугать власть, стала ликвидация силовиками палаточного «Городка перемен» в центре Кишинева, где почти месяц селились протестующие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik

В центре Кишинева с 18 сентября каждое воскресенье собирались толпы людей, чтобы потребовать отставки сразу всех: президента Майи Санду, правительства страны, а также роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. Организаторы акций заявляли о десятках тысяч участников. 16 октября, объявили они, на акцию вышли 70 тыс. человек. В сводках полиции число участников еще ни разу не превысило 10 тыс. человек. В последнем митинге, по официальным данным, приняли участие 6 тыс. митингующих.

Мотором протеста являлся молдавский бизнесмен Илан Шор. Он возглавляет партию, название которой повторяет его фамилию, а массами руководит из Израиля, поскольку на родине ему грозит тюрьма за участие в схеме по незаконному выводу из трех молдавских банков в 2014 году $1 млрд.

Руководство Молдавии на акции, объявленные господином Шором бессрочными, особого внимания не обращало. Силовики никак не препятствовали протестующим возвести 18 сентября перед зданием парламента палаточный «Городок перемен», в котором день и ночь жили люди. Периодически они выходили из своих «домов», чтобы покричать антиправительственные лозунги и призвать госпожу Санду добровольно сложить президентские полномочия.

В одно из воскресений — 9 октября — участники очередной акции попытались привнести в протест некоторую новизну и перекрыли главную улицу столицы, установив палатки еще и поперек бульвара Стефана Великого. У полиции терпения хватило на одну ночь. Утром силовики без сопротивления со стороны протестующих расчистили дорогу. В то же воскресенье, выступив перед собравшимися сторонниками дистанционно с экрана заблаговременно установленной панели, Илан Шор выдвинул власти ультиматум.

Он дал правительству неделю на то, чтобы компенсировать населению тарифы за газ и электроэнергию (энергоносители сильно подорожали с прошлого года и продолжают расти в цене), выделить единовременную помощь в размере 10 тыс. леев ($516) работникам образования, здравоохранения, студентам, семьям с доходом менее 15 тыс. леев в месяц и семьям с четырьмя и более детьми, а также выделить финансовую помощь пенсионерам и малообеспеченным семьям.

Срок ультиматума истек 16 октября. Поначалу казалось, что в этот день акция оппозиции будет более зажигательной, чем предыдущие. Толпа решительно двинулась по центральной улице в сторону здания правительства, чтобы занять главную площадь — площадь Великого национального собрания. Но через сотню метров голова колонны уткнулась в три машины с надписью «карабинеры», перекрывших улицу, и небольшую цепь полицейских. Дальше никто идти не стал, и митинг состоялся прямо там, где полиция остановила превосходящие силы оппозиции.

Кроме уже известных требований об отставке всех, здесь было объявлено о создании «Комитета национального спасения». Помимо Илана Шора и представителей его партии, в комитет вошел любопытный персонаж и тоже беглец — бывший глава Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк. Всего три года назад он лично руководил полицейскими на протестах. Теперь он живет в Лондоне (в Молдавии его обвиняют в том, что он фабриковал уголовные дела), откуда руководит партией «Строим Европу дома». В комитет также вошли представители парламентской Партии коммунистов и непарламентской и малоизвестной партии «Возрождение».

Комитет, по замыслу его создателей, наделит себя широкими полномочиями — вплоть до руководства страной до проведения досрочных выборов. Пока, впрочем, комитету стоит задуматься о том, как спасти от угасания собственный протест.

За месяц проведения митингов их организаторы не смогли добиться от власти ничего — ни уступок, ни даже диалога. Акция 16 октября и вовсе закончилась переменами исключительно для палаточного «Городка перемен». После наступления темноты, когда протестующие разошлись, а те, кто приехал в столицу из других регионов, разъехались по своим домам, силовики меньше чем за час демонтировали палатки, простоявшие перед парламентом и администрацией президента почти месяц. Зачистка произошла быстро и без столкновений. Палатки погрузили в грузовики и увезли. О том, что совсем недавно здесь неделями жили сотни протестующих, сейчас напоминает только шеренга биотуалетов.

Владимир Соловьев