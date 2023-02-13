Сайты НАТО подверглись хакерской атаке

Хакеры атаковали несколько сайтов НАТО. Эксперты в области кибербезопасности занимаются расследованием произошедшего, сообщил представитель Североатлантического альянса DPA (сообщение немецкого агентства приводит Zeit). Атаке подвергся в том числе сайт Штаба сил специальных операций НАТО.

Представитель альянса не привел дополнительных подробностей, но отметил, что НАТО постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и серьезно относится к обеспечению безопасности в киберпространства. Сайты НАТО некоторое время были недоступны.

Как отметило DPA, в Twitter на фоне недоступности сайтов распространялись сообщения о том, что атаку совершили «пророссийские активисты», в том числе из группы Killnet. Ее ранее связывали с нападением на государственные структуры и банки ФРГ в январе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда называл абсурдным то, что любую группу хакеров ассоциируют с Россией.

Леонид Уварчев