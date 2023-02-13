Кадыров назвал военно-тактическим ходом оставление территорий российскими военными

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. В разговоре он заявил, что оставление захваченных Россией территорией в ходе военной операции на Украине было военно-тактическим ходом. Господин Кадыров добавил, что российским войскам необходимо взять под контроль Харьков и Одессу, чтобы «обезопасить Россию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы сами оставили территории, это военно-тактический ход был, я полностью в курсе был, когда это планировали для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня»,— сказал Рамзан Кадыров (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, России также необходимо взять под контроль Харьков и Одессу для собственной безопасности. «Надо забрать Одессу, Харьков надо забрать, и потом в последующем вот так обезопасить наше государство»,— сказал он. В октябре господин Кадыров уже заявлял, что российской армии нужно взять под контроль эти города.

Рамзан Кадыров также прокомментировал возможные поставки западными странами истребителей Украине. По его мнению, самолеты будут уничтожены сразу после поднятия в воздух. «Истребитель поднимется — сразу салам алейкум, не будет»,— сказал он.

В конце марта российские войска отошли с киевского и черниговского направления. Тогда в Кремле назвали это «жестом доброй воли». В сентябре российская армия отошла с харьковского направления, в Минобороны назвали отход перегруппировкой войск. В октябре Россия покинула Херсон.

Что происходит на 355-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».