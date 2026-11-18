В Севастополе вводят лимиты на продажу топлива
На АЗС «Атан» и «ТЭС» в Севастополе с 19 ноября начинает действовать лимит на продажу топлива, сообщил губернатор Михаил Развожаев. За один раз водители смогут заправить полный бак и залить не более 20 литров в канистры.
«К сожалению, предупреждение не сработало. Некоторые продолжают скупать бензин и заливать его в канистры — по 200–300, а то и по 500 литров за раз»,— написал Михаил Развожаев. Он пояснил, что из-за ажиотажа на АЗС «образуются очереди, а обычные люди не могут заправить свои автомобили».
Как уточнил губернатор, ограничения начинают действовать с 00:00 мск в ночь на 19 ноября. «Атан» и «ТЭС» — крупнейшие сети АЗС в Севастополе. Суммарно в городе работают около 50 автозаправочных станций этих сетей.