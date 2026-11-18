«К сожалению, предупреждение не сработало. Некоторые продолжают скупать бензин и заливать его в канистры — по 200–300, а то и по 500 литров за раз»,— написал Михаил Развожаев. Он пояснил, что из-за ажиотажа на АЗС «образуются очереди, а обычные люди не могут заправить свои автомобили».