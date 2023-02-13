Маск в ответ на призыв восстановить доступ к Starlink на Украине заявил, что не допустит третьей мировой

Американский астронавт Скотт Келли призвал главу SpaceX Илона Маска восстановить полный доступ к Starlink на Украине. Господин Маск ответил на это, что не допустит третьей мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Илон Маск

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Астронавт озвучил свою просьбу в Twitter. Он призвал «восстановить полную функциональность спутников Starlink» и подчеркнул, что работа сети не связана с наступательными целями. Глава SpaceX в ответ сказал, что господин Келли достаточно умен, чтобы «не глотать пропагандистскую чушь». «Starlink — это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне»,— пояснил бизнесмен.

В другом твите он написал, что терминалы SpaceX, «как и другие коммерческие продукты, предназначены для частного использования, а не для военных». «Мы изо всех сил пытаемся поступать правильно, а "правильно" — чрезвычайно сложный моральный вопрос»,— считает Илон Маск.

С момента начала российской военной операции SpaceX предоставила Украине около 24 тыс. станций Starlink. В декабре Киев сообщал, что получит еще 10 тыс. терминалов. 9 февраля SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал SpaceX определиться, на чьей стороне она выступает.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер