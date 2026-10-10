Пушилин: подготовку к переселению из оккупированных ВСУ зон ДНР готовят заранее для оценки жилфонда
10.10.2026, 13:00
Власти ДНР начали заранее подготавливать специальную программу переселения жителей из подконтрольных ВСУ городов республики. Это сделано, чтобы снизить риски для людей и оценить объем необходимого для них жилья, рассказал ТАСС глава региона Денис Пушилин.
По его словам, программа предназначена для жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки. «На первом этапе граждан разместят в пунктах временного размещения на территории республики. Они смогут находиться там до решения вопроса с жильем»,— сказал господин Пушилин.
Штаб обороны ДНР 7 октября призвал жителей этих городов эвакуироваться в Донецк.