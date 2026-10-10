Пушилин: подготовку к переселению из оккупированных ВСУ зон ДНР готовят заранее для оценки жилфонда

По его словам, программа предназначена для жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки. «На первом этапе граждан разместят в пунктах временного размещения на территории республики. Они смогут находиться там до решения вопроса с жильем»,— сказал господин Пушилин.