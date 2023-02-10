Подоляк призвал SpaceX «выбрать сторону» после ограничения доступа Украины к Starlink

Компании SpaceX нужно определиться, на чьей стороне она выступает, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил об этом после того, как SpaceX ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами.

«Компании должны решить: либо они на стороне Украины и ее права на свободу и не ищут способов причинить ей вред, либо они на стороне России и ее "права" убивать и захватывать чужие территории. SpaceX (Starlink) и госпожа Шотвелл (президент SpaceX Гвинн Шотвелл.— "Ъ") должны выбрать конкретный вариант»,— написал господин Подоляк в Twitter.

С момента начала российской военной операции SpaceX предоставила Украине около 24 тыс. станций Starlink. В декабре Киев сообщал, что получит еще 10 тыс. терминалов. Вчера, 9 февраля, SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. Как пояснила госпожа Шотвелл, компания не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Лаура Кеффер