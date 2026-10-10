Минобороны: ВС РФ поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ
10.10.2026, 12:52
Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетики на территории Украины, которые, по данным Минобороны РФ, используются в интересах военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.
По информации Минобороны, огневые удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. В числе пораженных целей — цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и места их хранения.
Кроме того, российские военные заявили о разрушении пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.