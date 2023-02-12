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Коммерсантъ FM
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Бывший глава МИДа Христодулидис победил на выборах президента Кипра

Во втором туре президентских выборов на Кипре победу одержал бывший министр иностранных дел Никос Христодулидис (независимый кандидат), став в 49 лет самым молодым главой государства, сообщает AFP. Его соперник, 66-летний дипломат Андреас Маврояннис (независимый кандидат), признал поражение, сообщает AP.

Согласно официальным результатам, при подсчете 99,5% бюллетеней господин Христодулидис набрал 51,92% против господина Мавроянниса с 48,08%.

Никос Христодулидис в первом туре набрал 32% голосов, Андреас Маврояннис занял второе место с 29,6%.

Президент на Кипре сменился впервые за десять лет. Выборы стартовали 5 февраля, изначально за пост боролись 14 кандидатов. Действующий глава государства 76-летний Никос Анастасиадис (партия «Демократическое объединение») покидает пост после двух положенных конституцией сроков.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Киприоты не доверились Неофиту».

Мария Федотова

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