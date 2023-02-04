Кипр начинает выбирать

На Кипре впервые за 10 лет сменится президент. Действующий глава государства Никос Анастасиадис покидает пост после двух положенных конституцией сроков. Выборы пройдут 5 февраля. За главный пост борются 14 кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yiannis Kourtoglou, Reuters Фото: Yiannis Kourtoglou, Reuters

Среди фаворитов два представителя правящей партии «Демократический сбор». По данным опросов, больше всего шансов на победу у бывшего главы МИД Никоса Христодулидиса. Его поддерживает около 30% избирателей. Один из его главных соперников — кандидат от оппозиционной коммунистической партии.

Как может измениться политика Кипра и его отношения с Россией после выборов? Кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов считает, что стране придется и дальше лавировать между обязательствами перед Брюсселем и партнерством с Москвой:

«Никос Анастасиадис мог пойти и на третий срок, но специально этого не делает, так как обременен скандалами политического и экономического характера. Как считается, официальный преемник — Авероф Неофиту — и он давно уже идет к этой цели. Таким же ярким представителем партии является Никос Христодулидис. Он молодой — 49 лет. Андреас Маврояннис — это партия АКЭЛ — коммунисты. Он тоже бывший дипломат. АКЭЛ проиграла Анастасиадису в 2013 году из-за коррупционных скандалов. Экономика тогда сильно просела. Англичане сыграли роль, совместно с американцами был блестяще проведен банковский кризис. Кипр — это банковская страна. И только русские инвестиции выправили ситуацию.

Сейчас все осторожничают и стараются русскую тему обходить, дабы не рассердить кого-то в Брюсселе или в Вашингтоне. Хотя и с демократической партией, и с посткоммунистической у России всегда были очень хорошие отношения. Кипр практически жил российскими инвестициями, а от Евросоюза получал не очень много. Существует и проблематика разделения Кипра на турецкую и греческую зоны, мы традиционно поддерживаем Грецию в ООН. Западный мир выкрутил руки, и Кипр ввел санкции, хотя они долго упорствовали.

Есть ли все же кандидаты более выгодные Москве? Киприоты ведут многовекторную внешнюю политику, опираясь и на Запад, и на Россию. Поэтому говорить о том, что, вот, допустим, пришли коммунисты, и все, наше влияние будет полноценным и всеобъемлющим, тоже нельзя.

Там есть две военные базы Великобритании и очень сильно американское присутствие. Но если полыхнет Ближний Восток, а предпосылки к этому есть, то Кипр станет главным элементом логистики.

Не стоит ждать каких-то конкретных шагов в отношении России, потому что они сейчас смотрят на Брюссель, который дал им €4 млрд на развитие. В основном это логистика и строительство жилья. Сейчас остров захлестнула волна незаконной миграции. Это приписывают в минус Никосу Анастасиадису. Европейцы выделяют фонды под строительство жилья, в том числе, чтобы туда было можно переселить мигрантов. Киприоты очень сильно сопротивляются этому. Деньги они, конечно, берут, но стараются выровнять сейчас миграционную политику. И вот, кстати, на дебатах между этими кандидатами идет острая полемика как раз по миграционной теме, экономике, рыболовной отрасли и энергетической проблематике».

В 2022 году в рамках санкций Евросоюза Кипр заморозил связанные с Россией депозиты и активы примерно на $1,5 млрд. Притом власти страны настаивали на смягчении ограничений в отношении Москвы. Например, весной республика добилась исключения из пакета санкций пункта, запрещающего россиянам покупать недвижимость в ЕС.

Всего на Кипре, по данным Financial Times, постоянно проживает около 100 тыс. русских, в том числе граждан России — это примерно 7% от всего населения страны. Насколько президентские выборы важны для россиян на Кипре, в том числе бизнесменов?

Инновационный предприниматель, основатель стартапа «Метаплан» Андрей Ивашенцев, который живет в Лимассоле, отмечает, что в 2022 году вести бизнес на Кипре стало сложнее. Но ухудшения ситуации он не ждет:

«За последние годы на Кипр переехало огромное количество айтишников. Из того, что получилось, например, сделать за прошлый год — появились визы для супругов. Теперь когда кто-то приезжает работать на компанию на Кипре, супруг может получить рабочую визу без ограничений по минимальной зарплате. В большом количестве стран такого нет.

Насколько сложнее стало вести бизнес? Например, теперь любые продажи IT-услуг в связи с санкциями на территорию Российской Федерации с Кипра как члена Евросоюза невозможно. Стандартным было получение визитерской визы. Кипр — одно из немногих мест, где существует виза для визитеров, где ты показываешь какое-то количество средств, пришедших из-за рубежа, если ты собираешься тратить их на Кипре, и получаешь вид на жительство без возможности работать на Кипре. Это виза, по которой большое количество бизнесменов и специалистов, работающих за пределами страны, фрилансеров, могут себе позволить находиться на острове, показывая какую-то финансовую доходность.

Сейчас, например, деньги, пришедшие из России, не считаются за деньги, на которые можно жить — по этой визе можно получить сразу отказ. Большинство сложностей организационного характера связано с ограничениями всего Евросоюза, не только Кипра. Нет никакой дискриминации. Для киприотов всегда и русские, и украинцы были одним народом.

Что касается ожиданий от выборов, киприоты в возрасте, те, которые застали жизнь на острове до экономического подъема и IT-бума, хотят, чтобы пенсии были выше, цены на продукты — ниже, а страховка полностью покрывала лечение.

Молодежь получает образование, многие уезжают учиться в Англию. Они не то чтобы имеют какие-то большие ожидания от президентских выборов. На Кипре глобально ничего не изменится. Ругать чужих президентов киприотам проще, чем своего. Он живет не в столице, а в небольшом доме, ездит на работу на машине. И из того, что я понимаю, его возможность влиять на какие-то вещи, помимо кабинета министров, сильно ограничены».

В случае, если ни один из кандидатов в президенты Кипра не наберет более 50% голосов, 12 февраля пройдет второй тур выборов.

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Елизавета Скобцова