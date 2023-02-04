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Кипр начинает выбирать

Кто может стать президентом островного государства

На Кипре впервые за 10 лет сменится президент. Действующий глава государства Никос Анастасиадис покидает пост после двух положенных конституцией сроков. Выборы пройдут 5 февраля. За главный пост борются 14 кандидатов.

Фото: Yiannis Kourtoglou, Reuters

Фото: Yiannis Kourtoglou, Reuters

Среди фаворитов два представителя правящей партии «Демократический сбор». По данным опросов, больше всего шансов на победу у бывшего главы МИД Никоса Христодулидиса. Его поддерживает около 30% избирателей. Один из его главных соперников — кандидат от оппозиционной коммунистической партии.

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Как может измениться политика Кипра и его отношения с Россией после выборов? Кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов считает, что стране придется и дальше лавировать между обязательствами перед Брюсселем и партнерством с Москвой:

«Никос Анастасиадис мог пойти и на третий срок, но специально этого не делает, так как обременен скандалами политического и экономического характера. Как считается, официальный преемник — Авероф Неофиту — и он давно уже идет к этой цели. Таким же ярким представителем партии является Никос Христодулидис. Он молодой — 49 лет. Андреас Маврояннис — это партия АКЭЛ — коммунисты. Он тоже бывший дипломат. АКЭЛ проиграла Анастасиадису в 2013 году из-за коррупционных скандалов. Экономика тогда сильно просела. Англичане сыграли роль, совместно с американцами был блестяще проведен банковский кризис. Кипр — это банковская страна. И только русские инвестиции выправили ситуацию.

Сейчас все осторожничают и стараются русскую тему обходить, дабы не рассердить кого-то в Брюсселе или в Вашингтоне. Хотя и с демократической партией, и с посткоммунистической у России всегда были очень хорошие отношения. Кипр практически жил российскими инвестициями, а от Евросоюза получал не очень много. Существует и проблематика разделения Кипра на турецкую и греческую зоны, мы традиционно поддерживаем Грецию в ООН. Западный мир выкрутил руки, и Кипр ввел санкции, хотя они долго упорствовали.

Есть ли все же кандидаты более выгодные Москве? Киприоты ведут многовекторную внешнюю политику, опираясь и на Запад, и на Россию. Поэтому говорить о том, что, вот, допустим, пришли коммунисты, и все, наше влияние будет полноценным и всеобъемлющим, тоже нельзя.

Там есть две военные базы Великобритании и очень сильно американское присутствие. Но если полыхнет Ближний Восток, а предпосылки к этому есть, то Кипр станет главным элементом логистики.

Не стоит ждать каких-то конкретных шагов в отношении России, потому что они сейчас смотрят на Брюссель, который дал им €4 млрд на развитие. В основном это логистика и строительство жилья. Сейчас остров захлестнула волна незаконной миграции. Это приписывают в минус Никосу Анастасиадису. Европейцы выделяют фонды под строительство жилья, в том числе, чтобы туда было можно переселить мигрантов. Киприоты очень сильно сопротивляются этому. Деньги они, конечно, берут, но стараются выровнять сейчас миграционную политику. И вот, кстати, на дебатах между этими кандидатами идет острая полемика как раз по миграционной теме, экономике, рыболовной отрасли и энергетической проблематике».

В 2022 году в рамках санкций Евросоюза Кипр заморозил связанные с Россией депозиты и активы примерно на $1,5 млрд. Притом власти страны настаивали на смягчении ограничений в отношении Москвы. Например, весной республика добилась исключения из пакета санкций пункта, запрещающего россиянам покупать недвижимость в ЕС.

Всего на Кипре, по данным Financial Times, постоянно проживает около 100 тыс. русских, в том числе граждан России — это примерно 7% от всего населения страны. Насколько президентские выборы важны для россиян на Кипре, в том числе бизнесменов?

Инновационный предприниматель, основатель стартапа «Метаплан» Андрей Ивашенцев, который живет в Лимассоле, отмечает, что в 2022 году вести бизнес на Кипре стало сложнее. Но ухудшения ситуации он не ждет:

«За последние годы на Кипр переехало огромное количество айтишников. Из того, что получилось, например, сделать за прошлый год — появились визы для супругов. Теперь когда кто-то приезжает работать на компанию на Кипре, супруг может получить рабочую визу без ограничений по минимальной зарплате. В большом количестве стран такого нет.

Насколько сложнее стало вести бизнес? Например, теперь любые продажи IT-услуг в связи с санкциями на территорию Российской Федерации с Кипра как члена Евросоюза невозможно. Стандартным было получение визитерской визы. Кипр — одно из немногих мест, где существует виза для визитеров, где ты показываешь какое-то количество средств, пришедших из-за рубежа, если ты собираешься тратить их на Кипре, и получаешь вид на жительство без возможности работать на Кипре. Это виза, по которой большое количество бизнесменов и специалистов, работающих за пределами страны, фрилансеров, могут себе позволить находиться на острове, показывая какую-то финансовую доходность.

Сейчас, например, деньги, пришедшие из России, не считаются за деньги, на которые можно жить — по этой визе можно получить сразу отказ. Большинство сложностей организационного характера связано с ограничениями всего Евросоюза, не только Кипра. Нет никакой дискриминации. Для киприотов всегда и русские, и украинцы были одним народом.

Что касается ожиданий от выборов, киприоты в возрасте, те, которые застали жизнь на острове до экономического подъема и IT-бума, хотят, чтобы пенсии были выше, цены на продукты — ниже, а страховка полностью покрывала лечение.

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Молодежь получает образование, многие уезжают учиться в Англию. Они не то чтобы имеют какие-то большие ожидания от президентских выборов. На Кипре глобально ничего не изменится. Ругать чужих президентов киприотам проще, чем своего. Он живет не в столице, а в небольшом доме, ездит на работу на машине. И из того, что я понимаю, его возможность влиять на какие-то вещи, помимо кабинета министров, сильно ограничены».

В случае, если ни один из кандидатов в президенты Кипра не наберет более 50% голосов, 12 февраля пройдет второй тур выборов.

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Елизавета Скобцова

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