Киприоты не доверились Неофиту

На Кипре прошел первый тур президентских выборов, подводящих черту под десятилетней эпохой уходящего главы государства Никоса Анастасиадиса. Призыв патриарха кипрской политики поддержать его протеже Аверофа Неофиту не помог лидеру правящей партии «Демократический сбор» обойти независимого кандидата Никоса Христодулидиса. Осечка господина Неофиту выявила прохладное отношение к его идее вступления в НАТО на фоне усталости от политики властей, которые не смогли остановить наплыв иммигрантов и негативные тенденции в экономике. Еще одной проблемой стал обвал туристического бизнеса на российском направлении. Число граждан РФ, посетивших Кипр в прошлом году, упало более чем на 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никос Христодулидис

Фото: Iakovos Hatzistavrou / AFP Никос Христодулидис

Фото: Iakovos Hatzistavrou / AFP

Предварительные итоги президентских выборов на Кипре, которые определят новое первое лицо островного государства Средиземноморья на ближайшие пять лет после завершения эпохи правления 76-летнего Никоса Анастасиадиса, были объявлены в воскресенье вечером.

Результаты голосования, в ходе которого избиратели продемонстрировали более высокую активность, чем на предыдущих выборах 2018 года, оказались несколько неожиданными. По данным экзит-пола кипрской радиовещательной корпорации RIK, лидером гонки, вышедшим во второй тур, стал независимый кандидат Никос Христодулидис, набравший 30,5–33,5% голосов.

Опрос показал, что кандидат от партии власти Авероф Неофиту и бывший представитель Никосии на переговорах по объединению острова независимый кандидат Андреас Маврояннис шли «ноздря в ноздрю», в связи с чем после закрытия избирательных участков так и осталось неясным, удалось ли Аверофу Неофиту пробиться во второй тур выборов.

Несмотря на то что все три основных кандидата до последнего времени сохраняли близость к уходящему президенту, патриарх кипрской политики решил в итоге поддержать 61-летнего лидера партии «Демократический сбор» Аверофа Неофиту. «Сейчас не время для экспериментов или ошибок»,— заявил накануне выборов уходящий кипрский лидер, сделав акцент на том, что будущий президент должен сохранить преемственность с его политикой. По его мнению, призывы к переменам могут «привести к хаосу».

Еще в прошлом году Никос Анастасиадис выражал поддержку бывшему главе МИД Кипра 49-летнему Никосу Христодулидису. Этот популярный политик, который ранее был официальным представителем правящей ДИСИ, предпочел идти на выборы 2023 года как независимый кандидат. Судя по всему, его уход из ДИСИ и предопределил решение президента поддержать лидера правящей партии Аверофа Неофиту.

Третий участник президентской гонки — один из ведущих кипрских дипломатов Андреас Маврояннис был главным переговорщиком греко-кипрской стороны по вопросам урегулирования на острове и постоянным представителем Кипра в ООН. Проголосовать за Андреаса Мавроянниса призвала Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ). «На этих выборах есть три кандидата, но всего два варианта выбора — продолжение подхода этого правительства или прогрессивные изменения»,— заявил Андреас Маврояннис.

Сопоставление программ трех кандидатов показывает, что Авероф Неофиту позиционировал себя как приверженец правых взглядов, Никос Христодулидис предстал центристом, а Андреас Маврояннис оказался на левом фланге.

«Сделав ставку на преемственность кипрской политики, Авероф Неофиту при этом стал единственным кандидатом президентской гонки, который выступил за пересмотр традиционного кипрского нейтралитета и вступление страны в НАТО, педалируя вопросы безопасности. Его предложение поставить в повестку кипрской политики вопрос о членстве в альянсе основано на тезисе о нарастающей "турецкой угрозе". Однако пикантность ситуации состоит в том, что Авероф Неофиту ищет у НАТО защиты от Турции, хотя именно Турция оккупирует часть Кипра и не признает существование Республики Кипр. Кроме того, у Турции есть возможности заблокировать прием страны в НАТО»,— пояснил “Ъ” шеф московского бюро Cyprus News Agency Афанасий Авгеринос.

Между тем результаты первого тура президентских выборов показали, что идея вступления в НАТО не стала средством мобилизации избирателей, для которых приоритетами остаются другие проблемы. Одна из них — беспрецедентный наплыв иммигрантов, который будет обсуждаться в ходе внеочередного саммита ЕС, намеченного на 9 февраля.

«Основная тема саммита — иммиграция и пути решения этой проблемы. Президент Анастасиадис укажет на непропорциональное бремя, которое несет Республика Кипр из-за значительного увеличения иммиграционных потоков, также обратив внимание на то, что Турция использует иммиграцию как инструмент своей политики»,— заявил глава пресс-службы президента Андреас Иосиф. По данным Евростата, за последние пять лет Кипр стал государством—членом ЕС с самым высоким процентом просителей убежища. Только в прошлом году в страну прибыла 21 тыс. нелегальных иммигрантов. Лица, которые ищут убежища в стране, уже составляют 6% населения.

При этом в сообщении Евростата отмечается, что около 95% иммигрантов въезжают на остров через Турцию, вначале направляясь на его северную часть, после чего добираются до зеленой линии и подконтрольных Никосии районов, чтобы затем попросить политическое убежище.

Помимо иммиграции серьезной проблемой остается экономика. В ходе состоявшегося в конце декабря в Никосии ежегодного собрания членов Торгово-промышленной палаты Республики Кипр отмечалось, что в 2022 году страна оказалась в сложном положении. Инфляция достигла 8%, рост банковских процентных ставок увеличили долги кипрских компаний и семей.

Что касается туризма, то в прошлом году объем турпотока и доходов этой индустрии достиг 80% от показателей допандемийного 2019 года. Однако, по данным Ассоциации туроператоров России, число туристов, прибывших из России, составило лишь 45,3 тыс. человек, что на 91,3% меньше, чем в 2021 году, и на 94,2% меньше, чем в 2019 году.

Сергей Строкань