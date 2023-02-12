Уклонение дорожает

Депутаты законодательного собрания Пензенской области поддержали инициативу губернатора Олега Мельниченко об ужесточении наказания за уклонение от призыва. Они предложили изменить УК РФ и существенно увеличить как штрафы, так и сроки лишения свободы за неявку по повестке. Соответствующий законопроект одобрен и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Депутаты утверждают, что в последние годы выросло количество уклонистов и действующие меры наказания не действуют. Эксперты сомневаются, что одно лишь ужесточение наказания заметно изменит ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторы поправок в УК считают, что цена неявки по повестке должна заставить призывников задуматься

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Авторы поправок в УК считают, что цена неявки по повестке должна заставить призывников задуматься

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Законодательное собрание Пензенской области большинством голосов одобрило предложение губернатора Олега Мельниченко об ужесточении ответственности за уклонение от призыва на военную службу без уважительных причин (.pdf). Сейчас ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) устанавливает за неявку по повестке штраф до 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет.

Предложенные в Пензе поправки к УК значительно расширяют вилку наказания: от 300 тыс. до 500 тыс. руб. штрафа, обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы от двух до четырех лет, принудительные работы сроком до четырех лет, арест до шести месяцев либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Поправки в ближайшее время будут внесены в Госдуму.

В пояснительной записке, подписанной первым заместителем председателя правительства Пензенской области Владимиром Щекиным, говорится, что «действующие меры наказания не оказывают надлежащего воздействия на правонарушителей». В частности, говорится, что, по данным Военного комиссариата Пензенской области, с 2018 по 2022 год число граждан, оповещенных о необходимости явиться на призывную комиссию, но не сделавших этого, выросло с 30 до 151 в год. По информации УМВД по Пензенской области, в 2018 году было возбуждено пять уголовных дел по ст. 328 УК РФ, а в 2022 году — 64 дела. С 2018 по конец 2022 года по результатам рассмотрения дел в пензенских судах 120 человек были оштрафованы, а 14 — получили судебные штрафы (мера уголовно-правового характера, не предусматривающая наличие судимости). Всего в России в 2018 году было возбуждено 861 такое уголовное дело, а в 2022 году — уже 1250 дел. При этом во всех случаях «такие меры наказания, как лишение свободы, ограничение свободы и исправительные работы, не назначались», говорится в пояснительной записке.

«Применяемые меры наказания не способствуют восстановлению социальной справедливости в связи с совершением рассматриваемого преступления и формируют у осужденного ложные представления о легкой возможности избежания иных видов наказания»,— отмечает инициатор проекта.

Ужесточение наказания переведет дело из категории легких в категорию дел средней тяжести, это позволит «в полном объеме применять все виды оперативно-разыскных мероприятий в отношении лица, уклоняющегося от призыва на военную службу».

Разработчики документа полагают, что принятие законопроекта «позволит повысить ответственность граждан за исполнение конституционной обязанности по защите государства, будет способствовать сокращению количества граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, окажет позитивное влияние на состояние системы призыва».

Депутат Государственной думы от Пензенской области Георгий Камнев (КПРФ) считает, что предлагаемый законопроект не изменит ситуацию кардинально. «Думаю, стоит сначала выяснить, почему молодые люди уклоняются от исполнения долга, вести разъяснительную и воспитательную работу. Вместо этого предлагается страх срочной службы заменить страхом более жесткой уголовной ответственности, то есть чтобы один страх пересилил другой. Защита родины должна быть осознанным действием, а не под воздействием страха»,— полагает депутат.

Глава юридического бюро «Аргумент» Андрей Ларин также сомневается, что ужесточение штрафов заметно скажется на числе уклонистов. «Срочная служба в армии — достаточно непопулярная штука среди молодых людей, и считается, что она мало что дает, кроме того, что человека на год забирают из семьи. Думаю, что на количество тех, кто принял для себя решение не идти в армию, ужесточение наказания скажется незначительно, а вот на количество тех, кто захочет покинуть страну, может повлиять»,— говорит он.

Отметим, в декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно поднять границы призывного возраста с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. Президент РФ Владимир Путин «концептуально» поддержал идею, но в январе председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что нет необходимости менять возраст зачисления на военную службу к весеннему призыву этого года.

Сергей Петунин, Саратов