Вьетнамский производитель электромобилей VinFast запустит свой завод в США в 2024 году

Вьетнамская компания VinFast подтвердила, что ее планы запуска производства электромобилей в США в 2024 году остаются в силе и будут реализованы, несмотря на то что сейчас она проводит сокращение части сотрудников в своем североамериканском подразделении.

Как сообщила в интервью CNBC генеральный директор VinFast Ле Тхи Тхю Тхюи, «мы по-прежнему планируем запустить производство в 2024 году, как и собирались». По ее словам, сейчас компания находится «на последнем этапе получения разрешения на начало строительства завода (в Северной Каролине.— "Ъ"), но участок под строительство уже выделен, власти штата готовят инфраструктуру для этого участка».

VinFast входит в конгломерат VinGroup самого богатого человека Вьетнама — Фам Нят Выонга. VinFast была запущена в 2017 году для разработки моделей в сотрудничестве с BMW, Magna Steyr и Pininfarina. О подготовке выхода на американский рынок вьетнамский автопроизводитель сообщал в начале 2021 года. Завод в штате Северная Каролина сможет выпускать 150 тыс. электромобилей в год.

Пока производство в самих США не запущено, VinFast принимает заказы от американских потребителей на поставку своих электромобилей из Вьетнама. Первая партия из 999 моделей VF 8 была отправлена в США в ноябре 2022 года, однако до заказчиков эти электромобили пока не дошли. В компании пояснили, что поставки отложены на конец февраля, поскольку автомобилям обновляют установленное ПО. По словам госпожи Ле, сейчас у VinFast еще около 12 тыс. предзаказов на электромобили.

В декабре 2022 года VinFast также объявила о планах проведения первичного размещения своих акций в США. Заявка на IPO на бирже NASDAQ уже подана, однако параметров размещения компания пока не сообщает.

Алена Миклашевская