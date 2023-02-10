Бой за титул чемпиона чемпионов

В воскресенье в Австралии состоится бой, который, видимо, так и останется самым значимым для смешанных единоборств (MMA) в 2023 году. В нем встретятся два чемпиона UFC, основного в жанре промоушена, в легкой (до 70 кг) и полулегкой (до 66 кг) категориях — россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски, и предстоит им определить просто лучшего — вне зависимости от категории — бойца. Это будет столкновение двух неординарных карьер и талантов, в котором Махачев, выступающий в более удобном весе, кажется, котируется повыше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В бою между Исламом Махачевым (слева) и Александром Волкановски определится не только чемпион UFC в легком весе, но и лучший боец MMA вне зависимости от весовой категории

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images В бою между Исламом Махачевым (слева) и Александром Волкановски определится не только чемпион UFC в легком весе, но и лучший боец MMA вне зависимости от весовой категории

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Этот бой за чемпионский пояс в легком весе в Перте позиционируется не только UFC, но и всеми медиаресурсами, освещающими смешанные единоборства, не просто как важнейшее событие года в них. Такой ярлык выглядит слишком очевидным, банальным. Он позиционируется как событие, которое может претендовать на статус одного из важнейших в истории MMA в принципе. И с формальными признаками колоссальной значимости центрального поединка турнира UFC 284 и в самом деле все в полном порядке. В конце концов, речь о всего седьмом случае, когда промоушену удается столкнуть лбом друг с другом двух действующих владельцев титула. Но это больше, чем столкновение двух чемпионов. У UFC есть рейтинг сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории, абсолютный рейтинг. И в нем Александру Волкановски, чемпиону в полулегком весе, принадлежит верхняя строчка, а Исламу Махачеву, чемпиону в весе легком,— вторая. То есть это будет поединок за статус лучшего из лучших, без каких-либо уточняющих, путающих оговорок. Все кристально ясно.

И подбирая более или менее адекватную в плане этой ясности, ценности приза, стоящего на кону, аналогию из сложного мира MMA, любой, кто им интересуется, наверняка быстро упрется в единственную подходящую. Ну да, октябрь 2018 года. Бешено популярный, еще считающийся королем смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор встречается в бою за звание чемпиона UFC в том же самом легком весе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, чья харизма уже тоже покоряет планету, нарывается на беспощадную трепку и отдает свою корону сопернику, который вскоре в расцвете сил, непобежденным покинет октагон, чтобы готовить к штурму верхушки друзей, прежде всего Ислама Махачева, больше остальных похожего на наследника Нурмагомедова.

Но одного указания на формальные причины мало. В этом бою в схватку вступят две грандиозные карьеры и два грандиозных таланта.

У каждого из оппонентов есть в послужном списке по поражению. Но они из тех, про которые можно легко забыть. У Ислама Махачева осечка случилась в 2015 году, на заре покорения UFC, и исключительно из-за дефицита опыта, у Александра Волкановски — еще раньше, в 2013-м, когда он, бывший регбист, вдруг увлекшийся боевыми искусствами, о контракте с промоушеном только мечтал. Куда актуальнее их победные серии. У Махачева она, после того как он в октябре прошлого года разнес бразильца Чарльза Оливейру, добравшись до чемпионского титула, достигла 21 боя, у Волкановски, в своем предыдущем поединке в июле 2022-го разделавшегося с американцем Максом Холлоуэем, растянулась на 22. Оба по ходу этих серий разобрались со множеством классных оппонентов. Оба доказали, что одержимы успехом и не видят преград на пути к нему.

У каждого из оппонентов шикарный послужной список сформирован не только этой одержимостью, но и неординарными способностями. И австралийца, и россиянина уже фактически признали феноменами. Александр Волкановски, который в начале бойцовского пути был довольно примитивным «бультерьером», привыкшим решать проблемы наскоком и агрессией, по ходу его постепенно превратился в гибкого и тонкого спортсмена. На описание его арсенала честные аналитики тратят по несколько абзацев: научился здорово защищаться от тейкдаунов и в центре октагона, и у сетки, отлично встает из партера, умеет плотно бить и одиночными, и сериями. Ах да, еще же лоу-кики, которыми Волкановски так эффективно выводит соперников из равновесия! И про скорость не будем забывать — такой ни у кого больше нет.

Но набор Ислама Махачева ничуть не менее богат. Чтобы как следует посмаковать его исключительность, достаточно одного факта. Естественно, представляя Махачева, тот же ESPN, который будет транслировать шоу в Перте на Америку, показал ролик с акцентом на его выдающиеся борцовские навыки. Используя их, проводя болевые, удушающие приемы, он досрочно закончил немало поединков, включая поединок с Оливейрой. Но штука в том, что есть версии, которые настаивают на том, что Ислам Махачев — наиболее опасный среди «ударников» в MMA и в стойке — боксерской или, скорее, кикбоксерской — чувствует себя ничуть не менее комфортно, чем в борьбе. А, например, про Хабиба Нурмагомедова так, как ни крути, сказать было нельзя.

Этот бой тянет, конечно, назвать гремучей смесью, из которой непонятно что родится, потому что всего у чемпионов поровну. Но вот букмекерские конторы в нем все же видят довольно явного фаворита. И это не хозяин площадки, а хозяин категории: ставки на выигрыш Ислама Махачева принимаются с коэффициентами в районе 1,15–1,2. Специалисты, их рассчитывающие, видимо, слабо верят в то, что скорость, лоу-кики и поддержка 15-тысячного зала помогут Александру Волкановски одолеть человека, который превосходит его в росте на десять сантиметров и который одинаковых с ним по габаритам бойцов благодаря мощи часто заставлял выглядеть «мухачами». А тем, кто в поисках интриги изучает мнения знаменитостей смешанных единоборств и обнаруживает, что, скажем, Дастин Пуарье и Чейл Соннен в наличии интриги не сомневаются, их высказывания стоит читать внимательно. Они говорят о том, что уверены: у Волкановски есть шанс. Но так опять же подбадривают аутсайдеров, пусть талантливых и смелых.

Алексей Доспехов