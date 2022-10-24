Ислам Махачев взял главный вес

Ислам Махачев вернул России чемпионский пояс UFC, главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в легком весе (до 70 кг), досрочно, уже во втором раунде, победив на турнире в Абу-Даби казавшегося очень опасным противником бразильца Чарльза Оливейру. Этой победой он доказал правоту прежнего владельца титула — самого великого российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, который сейчас тренирует Махачева и который, когда его друг еще находился на дальних подступах к верхушке иерархии, уверенно прогнозировал ему фантастическое будущее.
Ислам Махачев (справа) после победы над Чарльзом Оливейрой вызвал на бой лучшего бойца MMA вне зависимости от весовой категории Александра Волкановски
Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images
Самой трогательной, самой яркой сценой всего турнира UFC 280 была, видимо, та, что публика увидела сразу после завершения центрального боя. Ислам Махачев держал в руках только что завоеванный им ценнейший пояс, мечту любого бойца, которая для подавляющего их большинства, какими бы талантливыми они ни были, не сбывшейся мечтой так до финиша карьеры и остается, и вдруг протянул его вышедшему в октагон своему секунданту, сказав по-английски, чтобы было понятно всему миру: «Это для него. Я знаю, что его отец сделал меня». Секундант от подарка отказался, повесив награду Махачеву на плечо: «Она твоя».
Таким было исчерпывающее объяснение всей соли происшедшего в Абу-Даби этим вечером. Функции секунданта Ислама Махачева выполнял человек, которого не мог не узнать даже болельщик, на MMA обращающий внимание лишь время от времени, человек, чья популярность в мире сравнима с популярностью суперзвезд футбола и Голливуда. Хабиб Нурмагомедов в прошлом десятилетии совершил российский прорыв в UFC, принеся стране первый для нее чемпионский титул промоушена и заслужив признание как неофициальный король, эталон всего сурового жанра. Два года назад, вскоре после того, как умер его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов, он, так ни разу и не проиграв, неожиданно завершил спортивную карьеру. Но, как выяснилось, завершив ее, Хабиб Нурмагомедов все равно остался в MMA, но уже в другом качестве. Он решил, что должен быть рядом с другим дагестанским бойцом, которого тоже готовил, воспитывал Нурмагомедов-старший, должен помогать ему в качестве тренера пройти тот же путь, что прошел сам.
Он не сомневался, что Махачеву он покорится, кажется, давно. Обозреватели ESPN даже вспомнили эпизод из сентября 2019 года. После выигрыша у Дастина Пуарье, предпоследнего в своей биографии соперника, Хабиб Нурмагомедов на итоговой пресс-конференции участников турнира положил свой пояс на стол перед Исламом Махачевым, только что одолевшим Дави Рамуса, и, отойдя в сторону, произнес: «Будущий чемпион».
В тот момент, разумеется, эти слова еще не воспринимались как вернейший прогноз. Сам Нурмагомедов, в конце концов, не собирался никуда уходить, а Махачев находился далеко-далеко от верхушки рейтинга. В нем уже разглядели одаренного и целеустремленного бойца с классным послужным списком, в котором всего одна осечка и немало красивых побед, но в легком весе за его королем таких одаренных и целеустремленных полным-полно. И вроде бы нет причин думать, что Махачев среди них явно выделяется.
Однако дальнейшие события правоту Хабиба Нурмагомедова подтверждали. Каждым следующим поединком — против Дрю Добера, Тиагу Мойзеса, Дэна Хукера, Бобби Грина — Махачев все больше убеждал в том, что является законным наследником короля по спортивной линии, наследником прямым, может быть, даже продвинутой версией Нурмагомедова, «Хабибом 2.0»: те же великолепные борцовские навыки, те же резкость, терпеливость, то же умение в раскаленной добела обстановке сохранять холодную голову и из тысячи вариантов выбрать правильный.
А кульминацией восхождения был бой с Чарльзом Оливейрой — противником гораздо сильнее, гораздо неординарнее с точки зрения арсенала, чем любой из тех, с кем до сих пор приходилось иметь дело 31-летнему Исламу Махачеву. Этот поединок вроде бы обещал долгое и захватывающее зрелище, наподобие того, что выдали в еще одном матче вечера два представителя легчайшего веса (до 61 кг) — россиянин Петр Ян и американец Шон О’Мэлли. В их сражении интрига висела в воздухе все три раунда. Ян, бывший чемпион категории, получив во втором рассечение над правым глазом, несмотря на ручьем хлеставшую кровь, не уступал О’Мэлли, а отрезками и вовсе доминировал, но все-таки уступил раздельным решением: два судьи из трех, заслужив свист трибун, подарили минимальный перевес американцу. В конце концов, даже эксперты, считавшие Махачева фаворитом, признавали, что у Оливейры в рукаве куча собственных козырей — изворотливость, хитрость, приличная и необычная ударная техника. Да хотя бы колоссальный опыт топовых сражений, в том числе против так же, как Махачев, ставивших на борцовскую технику знаменитостей.
Но не сработал ни один козырь. В первом раунде Ислам Махачев дважды переводил Чарльза Оливейру в партер. И второй перевод вылился в довольно тяжелые испытания для бразильца. Он отчаянно пытался, лежа на спине, зацепить какие-то контршансы, но российский боец ситуацию контролировал полностью.
Слегка отдохнувшему, попробовавшему перезагрузить «настройки» Оливейре вроде бы удалось ее исправить. Теперь оппоненты сражались в стойке, а она представлялась территорией скорее чемпиона, который умеет бить и руками, и ногами. Но все для Чарльза Оливейры вырулило к катастрофе. Он пошел в атаку и нарвался на неожиданный удар правой навстречу. Он пришелся в голову бразильцу и свалил его на настил, словно увесистая кувалда. Оливейра — это было слишком хорошо видно — находился в довольно глубоком нокдауне, и в таком состоянии придумать, как защититься, было непросто. Чемпион и не придумал. Махачев, моментально среагировав на падение бразильца, спустя несколько секунд поставил точку в поединке простым, но эффективным удушающим приемом.
А через пять минут вместе со своим выдающимся секундантом уже рассказывал о своих планах на будущее. Основной план оказался таким же простым и таким же очевидным, как «золотой» прием: полететь в Австралию и встретиться с Александром Волкановски у него на родине.
Волкановски — это чемпион UFC в полулегком весе (до 66 кг), то есть в «соседнем» с легким. А еще это боец, который сегодня находится на верхней строчке рейтинга лучших вне зависимости от весовой категории, то есть фактически наделен королевским статусом, который был у Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов и Махачев, естественно, знали, что Волкановски в зале, и попросили его подняться в октагон. Австралиец откликнулся моментально, и по его реакции можно было судить, что прямо там, на настиле, по крайней мере принципиальная договоренность о поединке исключительной значимости была достигнута.