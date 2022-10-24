Ислам Махачев взял главный вес

Ислам Махачев вернул России чемпионский пояс UFC, главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в легком весе (до 70 кг), досрочно, уже во втором раунде, победив на турнире в Абу-Даби казавшегося очень опасным противником бразильца Чарльза Оливейру. Этой победой он доказал правоту прежнего владельца титула — самого великого российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, который сейчас тренирует Махачева и который, когда его друг еще находился на дальних подступах к верхушке иерархии, уверенно прогнозировал ему фантастическое будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев (справа) после победы над Чарльзом Оливейрой вызвал на бой лучшего бойца MMA вне зависимости от весовой категории Александра Волкановски

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Ислам Махачев (справа) после победы над Чарльзом Оливейрой вызвал на бой лучшего бойца MMA вне зависимости от весовой категории Александра Волкановски

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Самой трогательной, самой яркой сценой всего турнира UFC 280 была, видимо, та, что публика увидела сразу после завершения центрального боя. Ислам Махачев держал в руках только что завоеванный им ценнейший пояс, мечту любого бойца, которая для подавляющего их большинства, какими бы талантливыми они ни были, не сбывшейся мечтой так до финиша карьеры и остается, и вдруг протянул его вышедшему в октагон своему секунданту, сказав по-английски, чтобы было понятно всему миру: «Это для него. Я знаю, что его отец сделал меня». Секундант от подарка отказался, повесив награду Махачеву на плечо: «Она твоя».

Таким было исчерпывающее объяснение всей соли происшедшего в Абу-Даби этим вечером. Функции секунданта Ислама Махачева выполнял человек, которого не мог не узнать даже болельщик, на MMA обращающий внимание лишь время от времени, человек, чья популярность в мире сравнима с популярностью суперзвезд футбола и Голливуда. Хабиб Нурмагомедов в прошлом десятилетии совершил российский прорыв в UFC, принеся стране первый для нее чемпионский титул промоушена и заслужив признание как неофициальный король, эталон всего сурового жанра. Два года назад, вскоре после того, как умер его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов, он, так ни разу и не проиграв, неожиданно завершил спортивную карьеру. Но, как выяснилось, завершив ее, Хабиб Нурмагомедов все равно остался в MMA, но уже в другом качестве. Он решил, что должен быть рядом с другим дагестанским бойцом, которого тоже готовил, воспитывал Нурмагомедов-старший, должен помогать ему в качестве тренера пройти тот же путь, что прошел сам.

Он не сомневался, что Махачеву он покорится, кажется, давно. Обозреватели ESPN даже вспомнили эпизод из сентября 2019 года. После выигрыша у Дастина Пуарье, предпоследнего в своей биографии соперника, Хабиб Нурмагомедов на итоговой пресс-конференции участников турнира положил свой пояс на стол перед Исламом Махачевым, только что одолевшим Дави Рамуса, и, отойдя в сторону, произнес: «Будущий чемпион».

В тот момент, разумеется, эти слова еще не воспринимались как вернейший прогноз. Сам Нурмагомедов, в конце концов, не собирался никуда уходить, а Махачев находился далеко-далеко от верхушки рейтинга. В нем уже разглядели одаренного и целеустремленного бойца с классным послужным списком, в котором всего одна осечка и немало красивых побед, но в легком весе за его королем таких одаренных и целеустремленных полным-полно. И вроде бы нет причин думать, что Махачев среди них явно выделяется.

Однако дальнейшие события правоту Хабиба Нурмагомедова подтверждали. Каждым следующим поединком — против Дрю Добера, Тиагу Мойзеса, Дэна Хукера, Бобби Грина — Махачев все больше убеждал в том, что является законным наследником короля по спортивной линии, наследником прямым, может быть, даже продвинутой версией Нурмагомедова, «Хабибом 2.0»: те же великолепные борцовские навыки, те же резкость, терпеливость, то же умение в раскаленной добела обстановке сохранять холодную голову и из тысячи вариантов выбрать правильный.

А кульминацией восхождения был бой с Чарльзом Оливейрой — противником гораздо сильнее, гораздо неординарнее с точки зрения арсенала, чем любой из тех, с кем до сих пор приходилось иметь дело 31-летнему Исламу Махачеву. Этот поединок вроде бы обещал долгое и захватывающее зрелище, наподобие того, что выдали в еще одном матче вечера два представителя легчайшего веса (до 61 кг) — россиянин Петр Ян и американец Шон О’Мэлли. В их сражении интрига висела в воздухе все три раунда. Ян, бывший чемпион категории, получив во втором рассечение над правым глазом, несмотря на ручьем хлеставшую кровь, не уступал О’Мэлли, а отрезками и вовсе доминировал, но все-таки уступил раздельным решением: два судьи из трех, заслужив свист трибун, подарили минимальный перевес американцу. В конце концов, даже эксперты, считавшие Махачева фаворитом, признавали, что у Оливейры в рукаве куча собственных козырей — изворотливость, хитрость, приличная и необычная ударная техника. Да хотя бы колоссальный опыт топовых сражений, в том числе против так же, как Махачев, ставивших на борцовскую технику знаменитостей.

Но не сработал ни один козырь. В первом раунде Ислам Махачев дважды переводил Чарльза Оливейру в партер. И второй перевод вылился в довольно тяжелые испытания для бразильца. Он отчаянно пытался, лежа на спине, зацепить какие-то контршансы, но российский боец ситуацию контролировал полностью.

Слегка отдохнувшему, попробовавшему перезагрузить «настройки» Оливейре вроде бы удалось ее исправить. Теперь оппоненты сражались в стойке, а она представлялась территорией скорее чемпиона, который умеет бить и руками, и ногами. Но все для Чарльза Оливейры вырулило к катастрофе. Он пошел в атаку и нарвался на неожиданный удар правой навстречу. Он пришелся в голову бразильцу и свалил его на настил, словно увесистая кувалда. Оливейра — это было слишком хорошо видно — находился в довольно глубоком нокдауне, и в таком состоянии придумать, как защититься, было непросто. Чемпион и не придумал. Махачев, моментально среагировав на падение бразильца, спустя несколько секунд поставил точку в поединке простым, но эффективным удушающим приемом.

А через пять минут вместе со своим выдающимся секундантом уже рассказывал о своих планах на будущее. Основной план оказался таким же простым и таким же очевидным, как «золотой» прием: полететь в Австралию и встретиться с Александром Волкановски у него на родине.

Волкановски — это чемпион UFC в полулегком весе (до 66 кг), то есть в «соседнем» с легким. А еще это боец, который сегодня находится на верхней строчке рейтинга лучших вне зависимости от весовой категории, то есть фактически наделен королевским статусом, который был у Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов и Махачев, естественно, знали, что Волкановски в зале, и попросили его подняться в октагон. Австралиец откликнулся моментально, и по его реакции можно было судить, что прямо там, на настиле, по крайней мере принципиальная договоренность о поединке исключительной значимости была достигнута.

Алексей Доспехов