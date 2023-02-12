Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал решительнее отвечать на атаки террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство готовится принять более масштабные меры противодействия терроризму на фоне участившихся в стране терактов.

«Правительство соберется сегодня (12 февраля.— “Ъ”), чтобы подготовиться к еще более решительным действиям против террористов и их сторонников в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан.— “Ъ”)»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по Reuters). Он заверил, что вреда тем, кто не причастен к терроризму, причинять не будут.

Как передает агентство, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир уточнил, что израильская полиция уже начала принудительную кампанию в Восточном Иерусалиме, которая включает различные меры: от выдачи штрафов за нарушение правил дорожного движения вплоть до сноса домов палестинских нападавших.

В Иерусалиме в последние недели произошло несколько терактов. В конце января вооруженный боевик убил семь человек. 28 января 13-летний подросток устроил стрельбу в арабском квартале Силуан в Иерусалиме. Двое получили ранения, стрелявшего нейтрализовали.10 февраля автомобиль протаранил автобусную остановку в Иерусалиме, погибли три человека, в том числе два ребенка — шести и восьми лет.

Подробнее о январском теракте в Иерусалиме — в материале «Ъ» «"Одно из самых страшных нападений за последние годы"».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...