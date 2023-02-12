Премьер Израиля Нетаньяху пообещал решительнее отвечать на атаки террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство готовится принять более масштабные меры противодействия терроризму на фоне участившихся в стране терактов.

«Правительство соберется сегодня (12 февраля.— “Ъ”), чтобы подготовиться к еще более решительным действиям против террористов и их сторонников в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан.— “Ъ”)»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по Reuters). Он заверил, что вреда тем, кто не причастен к терроризму, причинять не будут.

Как передает агентство, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир уточнил, что израильская полиция уже начала принудительную кампанию в Восточном Иерусалиме, которая включает различные меры: от выдачи штрафов за нарушение правил дорожного движения вплоть до сноса домов палестинских нападавших.

В Иерусалиме в последние недели произошло несколько терактов. В конце января вооруженный боевик убил семь человек. 28 января 13-летний подросток устроил стрельбу в арабском квартале Силуан в Иерусалиме. Двое получили ранения, стрелявшего нейтрализовали.10 февраля автомобиль протаранил автобусную остановку в Иерусалиме, погибли три человека, в том числе два ребенка — шести и восьми лет.

Подробнее о январском теракте в Иерусалиме — в материале «Ъ» «"Одно из самых страшных нападений за последние годы"».

Эрдни Кагалтынов