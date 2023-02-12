Зеленский ввел санкции против Юрия Ушакова и сотрудников «Росатома»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 физических лиц. В список, в частности, попали помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам и член набсовета «Росатома» Юрий Ушаков, помощник президента — начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, а также советник главы «Росатома» Ренат Карчаа, следует из документа, опубликованного на сайте офиса господина Зеленского.

Кроме того, санкции введены против бывшего руководителя аппарата Военно-промышленной комиссии Игоря Боровкова, а также сотрудников «Росатома» и его дочерних компаний. 199 физлиц из санкционного списка — граждане России, один — гражданин Украины. Это Юрий Черничук, назначенный Россией директор Запорожской АЭС.

5 февраля господин Зеленский ввел санкции против 200 юрлиц из РФ, в том числе госкорпорации «Росатом», ее дочерних компаний и других компаний атомной отрасли РФ. В списке, в частности, фигурирует ФГУП «Запорожская АЭС».

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