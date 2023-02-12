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Коммерсантъ FM
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Пособие по беззаботице

В Лондоне вручили BRIT Awards

На лондонской арене O2 прошла 43-я церемония вручения наград Британской ассоциации производителей фонограмм BRIT Awards. На премию были выдвинуты произведения, выпущенные в период с 10 декабря 2021 года по 9 декабря 2022 года. Лидерами по количеству полученных наград стали певец Гарри Стайлз и группа Wet Leg. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Церемония выглядела всего лишь ярким обрамлением для триумфа Гарри Стайлза, выходившего за наградами четыре раза

Церемония выглядела всего лишь ярким обрамлением для триумфа Гарри Стайлза, выходившего за наградами четыре раза

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Церемония выглядела всего лишь ярким обрамлением для триумфа Гарри Стайлза, выходившего за наградами четыре раза

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Имена некоторых лауреатов BRIT Awards были известны еще до начала церемонии. Так, в категории «Восходящая звезда» победило женское R’n’B-трио Flo, у которого пока даже не вышел дебютный альбом. Как и в прошлом году, в выявлении лауреатов BRIT Awards активно участвовала платформа TikTok. На ней проходило народное голосование в четырех номинациях, ориентированных на жанры популярной музыки: «Лучший альтернативный / рок-артист», «Лучший танцевальный артист», «Лучший хип-хоп / грайм / рэп-артист» и «Лучший R’n’B-артист». Американцы пока не могут позволить себе дать так много прав простому слушателю: Grammy вручают специалисты-академики.

Одно из нововведений недавнего времени — отмена гендерных различий между номинантами: теперь BRIT Awards вручают не «певцам» и «певицам», а «артистам». Однако на суть дела это все равно не повлияло.

Когда в январе были объявлены имена номинантов, выяснилось, что в категории «Артист года» присутствуют только мужчины. Лучшим среди них оказался Гарри Стайлз. И он же стал лидером по числу наград: из четырех возможных статуэток он забрал четыре.

Стайлз празднует уже вторую неделю. На церемонии вручения Grammy он получил награды в номинациях «Альбом года» и «Лучший поп-альбом с вокалом». Альбом «Harry's House» и глобальный шлягер «As It Was» сделали его самым популярным артистом планеты, и на BRIT Awards было заметно, что эта популярность, заработанная тяжелым трудом сначала в группе One Direction, а потом в ходе сольной карьеры, порядком придавила 29-летнего певца.

Он ведь не просто пишет популярные песни. Он представляет собой на сегодняшней сцене старую добрую «норму» — гендерную, имиджевую, исполнительскую. Он нормален в том же смысле, в каком был нормален Дэвид Боуи. Они оба позволяли себе шокирующее поведение как на сцене, так и вне ее, оба надевали женские платья и в принципе примеряли на себя разные образы. Но имидж и предпочтения в личной жизни никогда не заслоняли их музыкальный талант. Их песни прекрасно воспринимаются и без видеоряда. К тому же оба джентльмены. Каждый раз, выходя на сцену нынешних BRIT Awards, Гарри Стайлз находил небанальные слова благодарности в адрес действительно ценных для него людей, а не абстрактных «семьи» и «лейбла».

Стайлз поблагодарил свою маму, но не просто «за все хорошее», а за то, что она когда-то отправила его на шоу X-Factor, c которого началась карьера певца.

А еще он не забыл своих товарищей по One Direction. Их сольные карьеры пока не так ярки, как череда побед Стайлза.

Вся церемония BRIT Awards выглядела вычурным и безвкусным обрамлением для его триумфа. На сцене ни разу не выступил ни один артист из старшего поколения звезд. Никто из тех, кто мог бы привлечь к экранам аудиторию старше 30, в O2 не пел и наград не вручал. Среди вручающих, правда, присутствовали иностранные киноактеры Сальма Хайек и Стенли Туччи, но было очевидно, что их позвали в рамках каких-то корпоративных взаимозачетов или рекламных контрактов платформ, на которых транслировали церемонию. Вызвало удивление и навязчивое присутствие кантри-певицы Шанайи Туэйн, которая переживает перезапуск карьеры и маячит на всех крупных светских событиях. Из всей плеяды «взрослых» артистов на BRIT Awards позвали именно ее, а не, например, Depeche Mode, чей грядущий новый альбом обсуждают все меломаны старшего поколения, или даже хотя бы Элтона Джона, выпустившего в прошлом году довольно успешную песню с Бритни Спирс.

От BRIT Awards 2023 года осталось ощущение, что премия окончательно потеряла какой-либо социальный смысл.

Ни в одной из речей лауреатов, ни в одном из монологов ведущего Мо Гиллигана не было и намека на то, что все эти ярко одетые персоны существуют в реальном сложном мире и что звучащие со сцены песни слушают люди, переживающие не лучшую пору своей жизни.

Музыкальные премии давно не используются как трибуна, продюсеры церемоний словно забили в брифы этих зрелищ установку на отсутствие всякой политической повестки. COVID-19, от которого нельзя было отмахнуться еще год назад, тоже ушел в прошлое, и можно сосредоточиться на чистом развлечении — но, не дай бог, прозвучит двусмысленная шутка или кто-то из артистов скажет что-то серьезное. Того и гляди обидишь чьи-то чувства.

Гарри Стайлз как главный поп-артист сегодняшнего дня

Одним из центральных персонажей церемонии BRIT Awards был певец Сэм Райдер, который самим своим присутствием постоянно напоминал о том, что в этом году Британия принимает «Евровидение». Именно второе место Сэма Райдера на прошлогоднем конкурсе в Турине обеспечило стране статус хозяйки следующего конкурса: победившая Украина принять его сейчас не может по объективным причинам. И вот теперь состоялась церемония BRIT Awards, которая все больше напоминает «Евровидение». Дежурные шутки Мо Гиллигана; Сэм Смит, похожий теперь на Удо Диркшнайдера; Лиззо с танцовщицами, которые обидятся в полном составе, если хотя бы намекнуть на их «нестандартные» формы; наряды участниц Flo словно из «наших» 1990-х; Дэвид Гетта, симулирующий сведение треков во время исполнения кавера на итальянский шлягер 1998 года «Blue (Da Ba Dee)»,— BRIT Awards скатывается в какой-то совсем провинциальный формат, проигрывая даже «Евровидению», на котором есть искренние эмоции и настоящие номера-шедевры. А Depeche Mode в тот же вечер выступили в качестве гостей на песенном конкурсе в итальянском Сан-Ремо. Там они, вероятно, были нужнее, чем на родине.

Фотогалерея

Brit Awards–2023

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Певец Гарри Стайлз (слева) одержал победу в четырех номинациях: «Альбом года», «Артист года», «Песня года» и «Лучший поп/R&amp;B исполнитель»

Певец Гарри Стайлз (слева) одержал победу в четырех номинациях: «Альбом года», «Артист года», «Песня года» и «Лучший поп/R&B исполнитель»

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Приз за «Лучший танцевальный номер» получила певица Бекки Хилл (в центре)

Приз за «Лучший танцевальный номер» получила певица Бекки Хилл (в центре)

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Певица Кэт Бернс во время выступления на Brit Awards

Певица Кэт Бернс во время выступления на Brit Awards

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Рэп-исполнительница Лиззо на церемонии Brit Awards

Рэп-исполнительница Лиззо на церемонии Brit Awards

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Певец Гарри Стайлз выступает перед гостями Brit Awards

Певец Гарри Стайлз выступает перед гостями Brit Awards

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Французский диджей и продюсер Дэвид Гетта (на возвышении) получил приз в номинации «Продюсер года»

Французский диджей и продюсер Дэвид Гетта (на возвышении) получил приз в номинации «Продюсер года»

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Диджей Дэвид Гетта (слева) и музыкант Норман Кук во время выступления на Brit Awards

Диджей Дэвид Гетта (слева) и музыкант Норман Кук во время выступления на Brit Awards

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Певец Сэм Смит во время выступления на Brit Awards

Певец Сэм Смит во время выступления на Brit Awards

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Певица Кэт Бернс выступает перед гостями Brit Awards

Певица Кэт Бернс выступает перед гостями Brit Awards

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Певица Ким Петрас (на крыше черного автомобиля) и певец Сэм Смит (четвертый слева)

Певица Ким Петрас (на крыше черного автомобиля) и певец Сэм Смит (четвертый слева)

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Певец Гарри Стайлз

Певец Гарри Стайлз

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Рэпер Stormzy во время выступления на Brit Awards

Рэпер Stormzy во время выступления на Brit Awards

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Шотландский певец Льюис Капальди

Шотландский певец Льюис Капальди

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Победительница в номинации «Лучший танцевальный номер» Бекки Хилл (слева) и певица Элла Хендерсон

Победительница в номинации «Лучший танцевальный номер» Бекки Хилл (слева) и певица Элла Хендерсон

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Певица Ким Петрас во время выступления на Brit Awards

Певица Ким Петрас во время выступления на Brit Awards

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Приз в номинации «Лучший новый исполнитель» получила группа Wet Leg (в центре)

Приз в номинации «Лучший новый исполнитель» получила группа Wet Leg (в центре)

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Певица Бейонсе (на экране) прислала специальное обращение к гостям и победителям Brit Awards. Она получила приз в номинации «Международный артист года»

Певица Бейонсе (на экране) прислала специальное обращение к гостям и победителям Brit Awards. Она получила приз в номинации «Международный артист года»

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Актриса Сальма Хайек вручает приз в номинации «Лучшее исполнение в стиле поп/R&amp;B». Победителем в ней стал Гарри Стайлз

Актриса Сальма Хайек вручает приз в номинации «Лучшее исполнение в стиле поп/R&B». Победителем в ней стал Гарри Стайлз

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Диджей Дэвид Гетта (на возвышении) и певец Сэм Райдер (в центре) во время выступления на Brit Awards

Диджей Дэвид Гетта (на возвышении) и певец Сэм Райдер (в центре) во время выступления на Brit Awards

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Приз в номинации «Лучшее исполнение в стиле хип-хоп/грайм/рэп» получил рэпер Aitch (слева). Награду вручали актриса Джоди Тернер-Смит и актер Люсьен Лависконт

Приз в номинации «Лучшее исполнение в стиле хип-хоп/грайм/рэп» получил рэпер Aitch (слева). Награду вручали актриса Джоди Тернер-Смит и актер Люсьен Лависконт

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Радио- и телеведущие Роман Кемп, Клара Эмфо (в центре) и Майя Джама вручают приз в номинации «Международный артист года». Победительницей в ней стала Бейонсе

Радио- и телеведущие Роман Кемп, Клара Эмфо (в центре) и Майя Джама вручают приз в номинации «Международный артист года». Победительницей в ней стала Бейонсе

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Певец Сэм Смит позирует фотографам перед церемонией Brit Awards

Певец Сэм Смит позирует фотографам перед церемонией Brit Awards

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Актер Люсьен Лависконт и актриса Камиль Разат на красной дорожке Brit Awards

Актер Люсьен Лависконт и актриса Камиль Разат на красной дорожке Brit Awards

Фото: Reuters / Maja Smiejkowska

Модель и актриса Джоди Тернер-Смит перед церемонией

Модель и актриса Джоди Тернер-Смит перед церемонией

Фото: Reuters / Maja Smiejkowska

Певица Ashnikko перед церемонией Brit Awards

Певица Ashnikko перед церемонией Brit Awards

Фото: Reuters / Maja Smiejkowska

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Певец Гарри Стайлз (слева) одержал победу в четырех номинациях: «Альбом года», «Артист года», «Песня года» и «Лучший поп/R&B исполнитель»

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Приз за «Лучший танцевальный номер» получила певица Бекки Хилл (в центре)

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Певица Кэт Бернс во время выступления на Brit Awards

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Рэп-исполнительница Лиззо на церемонии Brit Awards

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Певец Гарри Стайлз выступает перед гостями Brit Awards

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Французский диджей и продюсер Дэвид Гетта (на возвышении) получил приз в номинации «Продюсер года»

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Диджей Дэвид Гетта (слева) и музыкант Норман Кук во время выступления на Brit Awards

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Певец Сэм Смит во время выступления на Brit Awards

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Певица Кэт Бернс выступает перед гостями Brit Awards

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Певица Ким Петрас (на крыше черного автомобиля) и певец Сэм Смит (четвертый слева)

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Певец Гарри Стайлз

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Рэпер Stormzy во время выступления на Brit Awards

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Шотландский певец Льюис Капальди

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Победительница в номинации «Лучший танцевальный номер» Бекки Хилл (слева) и певица Элла Хендерсон

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Певица Ким Петрас во время выступления на Brit Awards

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Приз в номинации «Лучший новый исполнитель» получила группа Wet Leg (в центре)

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Певица Бейонсе (на экране) прислала специальное обращение к гостям и победителям Brit Awards. Она получила приз в номинации «Международный артист года»

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Актриса Сальма Хайек вручает приз в номинации «Лучшее исполнение в стиле поп/R&B». Победителем в ней стал Гарри Стайлз

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Диджей Дэвид Гетта (на возвышении) и певец Сэм Райдер (в центре) во время выступления на Brit Awards

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Приз в номинации «Лучшее исполнение в стиле хип-хоп/грайм/рэп» получил рэпер Aitch (слева). Награду вручали актриса Джоди Тернер-Смит и актер Люсьен Лависконт

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Радио- и телеведущие Роман Кемп, Клара Эмфо (в центре) и Майя Джама вручают приз в номинации «Международный артист года». Победительницей в ней стала Бейонсе

Фото: Reuters / Henry Nicholls

Певец Сэм Смит позирует фотографам перед церемонией Brit Awards

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Актер Люсьен Лависконт и актриса Камиль Разат на красной дорожке Brit Awards

Фото: Reuters / Maja Smiejkowska

Модель и актриса Джоди Тернер-Смит перед церемонией

Фото: Reuters / Maja Smiejkowska

Певица Ashnikko перед церемонией Brit Awards

Фото: Reuters / Maja Smiejkowska

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