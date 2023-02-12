Пособие по беззаботице

На лондонской арене O2 прошла 43-я церемония вручения наград Британской ассоциации производителей фонограмм BRIT Awards. На премию были выдвинуты произведения, выпущенные в период с 10 декабря 2021 года по 9 декабря 2022 года. Лидерами по количеству полученных наград стали певец Гарри Стайлз и группа Wet Leg. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония выглядела всего лишь ярким обрамлением для триумфа Гарри Стайлза, выходившего за наградами четыре раза

Фото: Henry Nicholls / Reuters Церемония выглядела всего лишь ярким обрамлением для триумфа Гарри Стайлза, выходившего за наградами четыре раза

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Имена некоторых лауреатов BRIT Awards были известны еще до начала церемонии. Так, в категории «Восходящая звезда» победило женское R’n’B-трио Flo, у которого пока даже не вышел дебютный альбом. Как и в прошлом году, в выявлении лауреатов BRIT Awards активно участвовала платформа TikTok. На ней проходило народное голосование в четырех номинациях, ориентированных на жанры популярной музыки: «Лучший альтернативный / рок-артист», «Лучший танцевальный артист», «Лучший хип-хоп / грайм / рэп-артист» и «Лучший R’n’B-артист». Американцы пока не могут позволить себе дать так много прав простому слушателю: Grammy вручают специалисты-академики.

Одно из нововведений недавнего времени — отмена гендерных различий между номинантами: теперь BRIT Awards вручают не «певцам» и «певицам», а «артистам». Однако на суть дела это все равно не повлияло.

Когда в январе были объявлены имена номинантов, выяснилось, что в категории «Артист года» присутствуют только мужчины. Лучшим среди них оказался Гарри Стайлз. И он же стал лидером по числу наград: из четырех возможных статуэток он забрал четыре.

Стайлз празднует уже вторую неделю. На церемонии вручения Grammy он получил награды в номинациях «Альбом года» и «Лучший поп-альбом с вокалом». Альбом «Harry's House» и глобальный шлягер «As It Was» сделали его самым популярным артистом планеты, и на BRIT Awards было заметно, что эта популярность, заработанная тяжелым трудом сначала в группе One Direction, а потом в ходе сольной карьеры, порядком придавила 29-летнего певца.

Он ведь не просто пишет популярные песни. Он представляет собой на сегодняшней сцене старую добрую «норму» — гендерную, имиджевую, исполнительскую. Он нормален в том же смысле, в каком был нормален Дэвид Боуи. Они оба позволяли себе шокирующее поведение как на сцене, так и вне ее, оба надевали женские платья и в принципе примеряли на себя разные образы. Но имидж и предпочтения в личной жизни никогда не заслоняли их музыкальный талант. Их песни прекрасно воспринимаются и без видеоряда. К тому же оба джентльмены. Каждый раз, выходя на сцену нынешних BRIT Awards, Гарри Стайлз находил небанальные слова благодарности в адрес действительно ценных для него людей, а не абстрактных «семьи» и «лейбла».

Стайлз поблагодарил свою маму, но не просто «за все хорошее», а за то, что она когда-то отправила его на шоу X-Factor, c которого началась карьера певца.

А еще он не забыл своих товарищей по One Direction. Их сольные карьеры пока не так ярки, как череда побед Стайлза.

Вся церемония BRIT Awards выглядела вычурным и безвкусным обрамлением для его триумфа. На сцене ни разу не выступил ни один артист из старшего поколения звезд. Никто из тех, кто мог бы привлечь к экранам аудиторию старше 30, в O2 не пел и наград не вручал. Среди вручающих, правда, присутствовали иностранные киноактеры Сальма Хайек и Стенли Туччи, но было очевидно, что их позвали в рамках каких-то корпоративных взаимозачетов или рекламных контрактов платформ, на которых транслировали церемонию. Вызвало удивление и навязчивое присутствие кантри-певицы Шанайи Туэйн, которая переживает перезапуск карьеры и маячит на всех крупных светских событиях. Из всей плеяды «взрослых» артистов на BRIT Awards позвали именно ее, а не, например, Depeche Mode, чей грядущий новый альбом обсуждают все меломаны старшего поколения, или даже хотя бы Элтона Джона, выпустившего в прошлом году довольно успешную песню с Бритни Спирс.

От BRIT Awards 2023 года осталось ощущение, что премия окончательно потеряла какой-либо социальный смысл.

Ни в одной из речей лауреатов, ни в одном из монологов ведущего Мо Гиллигана не было и намека на то, что все эти ярко одетые персоны существуют в реальном сложном мире и что звучащие со сцены песни слушают люди, переживающие не лучшую пору своей жизни.

Музыкальные премии давно не используются как трибуна, продюсеры церемоний словно забили в брифы этих зрелищ установку на отсутствие всякой политической повестки. COVID-19, от которого нельзя было отмахнуться еще год назад, тоже ушел в прошлое, и можно сосредоточиться на чистом развлечении — но, не дай бог, прозвучит двусмысленная шутка или кто-то из артистов скажет что-то серьезное. Того и гляди обидишь чьи-то чувства.

Одним из центральных персонажей церемонии BRIT Awards был певец Сэм Райдер, который самим своим присутствием постоянно напоминал о том, что в этом году Британия принимает «Евровидение». Именно второе место Сэма Райдера на прошлогоднем конкурсе в Турине обеспечило стране статус хозяйки следующего конкурса: победившая Украина принять его сейчас не может по объективным причинам. И вот теперь состоялась церемония BRIT Awards, которая все больше напоминает «Евровидение». Дежурные шутки Мо Гиллигана; Сэм Смит, похожий теперь на Удо Диркшнайдера; Лиззо с танцовщицами, которые обидятся в полном составе, если хотя бы намекнуть на их «нестандартные» формы; наряды участниц Flo словно из «наших» 1990-х; Дэвид Гетта, симулирующий сведение треков во время исполнения кавера на итальянский шлягер 1998 года «Blue (Da Ba Dee)»,— BRIT Awards скатывается в какой-то совсем провинциальный формат, проигрывая даже «Евровидению», на котором есть искренние эмоции и настоящие номера-шедевры. А Depeche Mode в тот же вечер выступили в качестве гостей на песенном конкурсе в итальянском Сан-Ремо. Там они, вероятно, были нужнее, чем на родине.