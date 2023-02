Сердце года

На Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе прошла 65-я церемония вручения главной американской музыкальной премии — Grammy. Американская Академия звукозаписи наградила авторов и исполнителей произведений, вышедших в период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года. По итогам вечера Бейонсе стала рекордсменом по числу Grammy, полученных в течение карьеры, но в главных номинациях ее обошли коллеги. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бейонсе во время 65-й церемонии вручения Grammy

Фото: Mario Anzuoni, Reuters Бейонсе во время 65-й церемонии вручения Grammy

На протяжении всей церемонии вручения Grammy в Лос-Анджелесе ее ведущий Тревор Ноа подчеркивал, что главная интрига вечера состоит в том, станет ли Бейонсе самой титулованной персоной в истории Grammy. Бейонсе, чей альбом «Renaissance» вышел летом 2022 года, была выдвинута в девяти номинациях, и ей достаточно было выиграть в четырех, чтобы поставить абсолютный рекорд. Две из необходимых наград ей вручили еще до начала телевизионной трансляции, на так называемой premiere ceremony, которая прошла в соседнем зале и была доступна зрителям в интернете. Еще две — в прямом эфире.

В общей сложности в коллекции Бейонсе теперь 32 Grammy.

В числе прочего в номинации «Лучшая танцевальная/электронная запись» песня Беойонсе «Break My Soul» выиграла у трека Давида Гетта и продюсера российского происхождения Тимофея Резникова «I’m Good (Blue)». Нижегородский пианист Даниил Трифонов, выдвинутый в номинации «Лучшая классическая инструментальная сольная запись» за альбом «Bach: The Art Of Life», также остался без награды.

Наряду с рекордом Бейонсе, который уже стал частью истории музыкальной индустрии, стоит отметить победу Сэма Смита и Ким Петрас с песней «Unholy» в номинации «Лучшее исполнение поп-дуэта/группы». Сэм Смит и Ким Петрас исполнили песню на церемонии в Crypto.com Arena, отпраздновав таким образом первое в истории получение транс-персоной Grammy в этой категории. Награду Сэму Смиту и Ким Петрас вручила Мадонна.

Рекорд Бейонсе вовсе не означает, что она взяла призы в general fields, четверке главных, самых престижных номинаций, в которую входят «Запись года», «Песня года», «Альбом года» и «Лучший новый артист». Напротив, здесь она проиграла всем.

И вообще результаты в general fields стали разочарованием для фанатов многих номинантов и напоминанием о том, что Grammy — не «народная» премия, ее вручают профессионалы индустрии, руководствуясь своими соображениями.

Итак, «Запись года» — песня Лиззо «About Damn Time». Американская певица выиграла здесь у вернувшихся на сцену ABBA, а также у Адели, Бейонсе, Кендрика Ламара и Гарри Стайлза. Стайлз взял свое в номинации «Альбом года» («Harry’s House»), обойдя, наряду с Бейонсе, ABBA, Адель, Coldplay, Лиззо и Кендрика Ламара.

«Лучший новый артист» — молодая джазовая певица Самара Джой. В 2019 году госпожа Джой выиграла Международный вокальный конкурс имени Сары Вон, а в 2021-м журнал Jazz Times назвал ее «Лучшим новым артистом». По итогам 2022 года она обошла среди прочих популярный девичий инди-дуэт Wet Leg, бразильскую звезду соцсетей Анитту и любимую группу Европы Maneskin.

Наконец, в номинации «Песня года» Бейонсе, как и все форварды сегодняшней музыкальной индустрии, уступила лидерство певице и гитаристке Бонни Райтт. Награду ей вручила первая леди США Джилл Байден.

Нужно было видеть лицо Бонни Райтт на крупных планах в телетрансляции, чтобы поверить, что награда была для нее такой же стопроцентной неожиданностью, как и для всех в этом зале, у телеэкранов и мониторов. Она шла на сцену и искала глазами прочих номинантов в зале, чтобы выразить свое уважение и удивление каждому из них. В своей лауреатской речи Бонни Райтт поблагодарила всех, кто поддерживает ее «тип сонграйтинга». Это было уместно, так как большинство номинантов и лауреатов Grammy традиционно представляют различные разновидности поп-мейнстрима, к тому же в этом году в рамках церемонии устроили масштабное празднование 50-летия хип-хопа с участием звезд жанра разных лет.

Получившая Grammy заглавная песня из альбома «Just Like That» — очень стандартный номер в стиле американа, на который даже не снят клип (есть только лирик-видео). Это предсказуемый «дилановский» ряд куплетов (сама Райтт называет главным источником вдохновения покойного фолк-певца Джона Прайна), простая человеческая история, рассказанная без спешки и полная эмпатии. В «Just Like That» идет речь о человеке, встретившем женщину, сын которой стал для него донором сердца. Вряд ли можно с ходу вспомнить, когда песня на такую тему брала Grammy в главных номинациях.

И еще важный момент. У песни «Just Like That» есть только один автор — Бонни Райтт. В то время как для прочих номинантов авторская группа, в которую входит десяток сочинителей и продюсеров, — обычное дело.

Отдав награду Бонни Райтт, члены американской Академии звукозаписи словно напомнили миру о том, что изначально хорошая песня — это то, что происходит в душе одного человека и может быть рассказано простыми словами.

Возможно, на решение академиков повлияла и критика со стороны журналистов, считающих, что с каждым годом на церемонии все меньше внимания уделяют кантри. Строго говоря, «Just Like That» — не кантри, но точно относится к категории музыки, заслуживающей наград.